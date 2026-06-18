Dr. Simi lanza playera mundialista de México; así puedes conseguirla gratis en Guadalajara

México se enfrenta este jueves a Corea del Sur como parte de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, y la afición mexicana ya comienza a hacerse presente con la camiseta oficial de la Selección Mexicana. Sin embargo, para quienes aún no cuentan con una playera del equipo, el Dr. Simi y Farmacias Similares ofrecen una alternativa para sumarse a la fiebre mundialista.

El Mundial 2026 arrancó con una euforia que solo puede generar la pasión por el futbol, y este jueves Guadalajara vivirá un ambiente especial con el enfrentamiento entre México y la selección surcoreana.

Con la expectativa de una victoria del conjunto mexicano, Farmacias Similares se suma al ambiente mundialista y lanzó un jersey alusivo a la Selección Mexicana que incluye el rostro del característico y querido Dr. Simi.

Fue a través de redes sociales que la empresa presentó la playera del Dr. Simi inspirada en México, la cual podrá obtenerse de manera gratuita en algunas sucursales ubicadas en las ciudades sede de la Copa del Mundo.

¿Cómo conseguir la playera del Dr. Simi de México gratis?

La compañía detalló que el producto estará disponible únicamente en tiendas ubicadas en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, hasta agotar existencias.

Para obtener la playera sin costo, los interesados deberán realizar una compra mínima de 499 pesos mexicanos en productos de Farmacias Similares.

Una vez realizada la compra, será necesario presentar el ticket y solicitar al personal de caja la entrega de la playera del Dr. Simi.

Así luce la playera mundialista del Dr. Simi

De acuerdo con las imágenes promocionales, el jersey cuenta con los colores representativos del Tricolor: blanco, rojo y el tradicional verde.

La playera también incluye el rostro de la mascota de Farmacias Similares estampado en el centro, acompañado de un diseño con rayas y dos franjas rojas en los hombros.

Para los aficionados que buscan vivir el ambiente del Mundial sin adquirir la camiseta oficial de la Selección Mexicana, esta playera del Dr. Simi representa una opción accesible y divertida para mostrar su apoyo al equipo y formar parte de la celebración futbolística sin realizar un gasto mayor.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP