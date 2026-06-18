En los últimos días se reveló que el cantante Luis Miguel debió ser intervenido quirúrgicamente debido a problemas relacionados con su corazón. El músico ya habría sido operado, ¿cómo está su salud?

La noticia bomba de uno de los destacados intérpretes contemporáneos hizo recordar que hacía unas semanas atrás, en el programa hispano de "El Gordo y La Flaca", se había dado a conocer que "Micky" fue hospitalizado de emergencia para someterse a un procedimiento cardiaco.

En ese instante, tanto la reportera como los titulares de la emisión fueron señalados por no tener confirmada la veracidad de esta información; sin embargo, la revista española "Semana" fue la que sostuvo que el intérprete de "Hasta que me olvides" tuvo la intervención, y ahora está en recuperación tan sólo a la espera de recibir el alta médica.

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte del intérprete o su equipo, aunque la publicación asegura que la evolución del artista ha sido favorable.

"Luis Miguel, al menos en las dos últimas semanas, ha estado ingresado en un hospital, referencia mundial en cardiología", indicó en su información el magazine español.

También mencionó que la delicada operación se llevó a cabo en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, donde diversas estrellas internacionales se han realizado sus respectivas intervenciones quirúrgicas.

Indica que el vocalista de 56 años ha seguido un estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado de salud.

Destacó que su favorable evolución ha sido gracias al acompañamiento y compromiso de su actual pareja, Paloma Cuevas, quien está atenta a todo lo que necesite su amado.

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Reportes de estado de salud de Luis Miguel se remontan al mes pasado

Por otra parte, cabe recordar que el programa de "El Gordo" De Molina estuvo reportando la salud de Luis Miguel desde el pasado 16 de mayo y en días posteriores la comunicadora Gelena Solano continuó al tanto de la delicada salud de la estrella mexicana.

Sin embargo, aseguró que, por respeto a la privacidad del artista, no revelarían mayores detalles, situación que se extendió hasta estas fechas sin que haya un parte oficial del hospital o del cantante.

Entre los padecimientos que se han reportado públicamente en la vida de "El Sol" figuran episodios de faringitis severa, inflamación de las cuerdas vocales, problemas respiratorios y tinnitus crónico. También trascendió que contrajo COVID-19 durante la pandemia durante el 2021.

Como si nada sale del hospital

Mientras se especula si Luis Miguel aún se mantiene en el hospital Mount Sinai, el portal español Antena 3 indicó que su colaboradora Beatriz Cortázar pudo hablar con sus fuentes de confianza en México, quienes le habrían confirmado que el cantante ya se encontraba en tierras mexicanas por temas de trabajo.

Aunque no confirmaron ni desmintieron que haya estado ingresado, "sí que aseguran que ahora mismo no está en el hospital", indicó el espacio informativo ibérico, quien resaltó que se desconocen los detalles de la intervención.

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OB