"The Boys" y "Euphoria" regresan en abril; estas son sus fechas de estreno

Dos gigantes regresan a las pantallas del streaming en este mes de abril para abrirse camino en las pláticas del entretenimiento. Hablamos, por supuesto, de las nuevas temporadas de “The Boys” y “Euphoria”, dos producciones que han mantenido a millones de fanáticos al borde del asiento durante años de incertidumbre. En esta nota te contamos sus fechas de estreno.

Tras años de paciencia, la espera finalmente ha terminado para todos los suscriptores de Prime Video y HBO Max.

¿Cuándo se estrena la última temporada de "The Boys"

La irreverente sátira de superhéroes creada por el visionario Eric Kripke llega a su inminente y sangrienta conclusión. Se ha confirmado que esta será la quinta y última temporada de la exitosa franquicia.

Marca con rojo en tu calendario el próximo miércoles 8 de abril. Ese día, la plataforma liberará los dos primeros episodios de forma simultánea para arrancar con toda la adrenalina. Después del esperado estreno doble, los fanáticos tendrán un nuevo capítulo cada semana, culminando con el gran y definitivo final de la serie programado para el 20 de mayo de 2026.

El mundo ahora se encuentra bajo el control absoluto y dictatorial de Homelander, interpretado magistralmente por Antony Starr, quien ha consolidado su inmenso poder político y mediático. Por su parte, el rudo Billy Butcher busca desesperadamente una salida a esta crisis mundial. La tensión está por las nubes, ya que planea usar un virus letal para erradicar a todos los "Super" de la faz de la Tierra.

¿Cuándo llega la temporada 3 de “Euphoria”?

Por otro lado, el aclamado y polémico drama juvenil de la cadena HBO regresa tras cuatro largos años de ausencia. La visión del creador Sam Levinson promete ser mucho más oscura, madura y reflexiva en esta entrega.

La tercera temporada se estrenará oficialmente el domingo 12 de abril de 2026 a través de la plataforma de streaming HBO Max.

La nueva historia presenta un audaz salto temporal de cinco años hacia el futuro. Rue Bennett, interpretada por la ganadora del Emmy, Zendaya, se encuentra escondida en México. La protagonista está huyendo desesperadamente para saldar deudas con peligrosos traficantes de drogas que amenazan su vida.

Mientras tanto, Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, y el inestable Nate están formalmente casados. La pareja explorará nuevas y polémicas formas de generar ingresos a través de plataformas de contenido digital para adultos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO

