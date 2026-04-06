Lunes, 06 de Abril 2026

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Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en abril

Durante abril, el Auditorio Telmex se convierte en uno de los principales puntos de encuentro del entretenimiento en Guadalajara

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La cartelera de abril promete noches llenas de música, emoción y grandes producciones. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La cartelera de abril promete noches llenas de música, emoción y grandes producciones. EL INFORMADOR/ARCHIVO

A lo largo de los años, el Auditorio Telmex se ha consolidado como uno de los recintos más reconocidos e importantes de Jalisco, pues su escenario ha albergado algunos de los shows más impresionantes de las y los artistas más relevantes del mundo.

Su ubicación, infraestructura y el cariño que le tiene el público tapatío le han valido para seguir operando por poco más de 18 años sin perder su posición como uno de los espacios donde la música, el espectáculo y el entretenimiento se fusionan para ofrecer noches mágicas a todas las personas que ponen un pie dentro del auditorio.

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Además, el Auditorio Telmex siempre se ha caracterizado por recibir, sin discriminación, a todo tipo de artistas que van desde figuras musicales importantes del rock, pop, regional y todos los géneros, así como comediantes, actores de teatro, cineastas y mucho más.

Todo este conjunto de elementos que hacen del Auditorio Telmex uno de los lugares más icónicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se hará presente este mes de abril, ya que sus puertas se abrirán para dar la bienvenida al público que está listo para crear experiencias inolvidables y recuerdos atesorables.

Así que, si quieres ser parte de este gran movimiento y disfrutar una noche en el Auditorio Telmex, a continuación te compartimos la cartelera completa de eventos a los que puedes asistir este mes.

Cartelera de marzo en el Auditorio Telmex

Marcos Witt

  • Fecha: Martes 14 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $700-$2 mil 200

Herencia de Grandes

  • Fecha: Jueves 16 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $350-$3 mil 800

Inauguración del 41° Festival Internacional de Cine en Guadalajara

  • Fecha: Viernes 17 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 19:30 horas
  • Precio: $200

Soda Stereo

  • Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 y 20:00 horas
  • Precio: $1 mil 364-$5 mil 305

El Malilla

  • Fecha: Jueves 23 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $650-$1 mil 380

Raphael

  • Fecha: Viernes 24 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $500-$1 mil 400

Kany García

  • Fecha: Sábado 25 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600-$3 mil 500

Ricardo Montaner

  • Fecha: Domingo 26 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $556-$8 mil 44

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Lorde

  • Fecha: Miércoles 29 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $860-$2 mil 260

Mon Laferte

  • Fecha: Jueves 30 de abril
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $780-$2 mil 600

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