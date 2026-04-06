Auditorio Telmex: Cartelera completa de conciertos y eventos en abril

A lo largo de los años, el Auditorio Telmex se ha consolidado como uno de los recintos más reconocidos e importantes de Jalisco, pues su escenario ha albergado algunos de los shows más impresionantes de las y los artistas más relevantes del mundo.

Su ubicación, infraestructura y el cariño que le tiene el público tapatío le han valido para seguir operando por poco más de 18 años sin perder su posición como uno de los espacios donde la música, el espectáculo y el entretenimiento se fusionan para ofrecer noches mágicas a todas las personas que ponen un pie dentro del auditorio.

Además, el Auditorio Telmex siempre se ha caracterizado por recibir, sin discriminación, a todo tipo de artistas que van desde figuras musicales importantes del rock, pop, regional y todos los géneros, así como comediantes, actores de teatro, cineastas y mucho más.

Todo este conjunto de elementos que hacen del Auditorio Telmex uno de los lugares más icónicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se hará presente este mes de abril, ya que sus puertas se abrirán para dar la bienvenida al público que está listo para crear experiencias inolvidables y recuerdos atesorables.

Así que, si quieres ser parte de este gran movimiento y disfrutar una noche en el Auditorio Telmex, a continuación te compartimos la cartelera completa de eventos a los que puedes asistir este mes.

Cartelera de marzo en el Auditorio Telmex

Marcos Witt

Fecha: Martes 14 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 20:00 horas

Precio: $700-$2 mil 200

Herencia de Grandes

Fecha: Jueves 16 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $350-$3 mil 800

Inauguración del 41° Festival Internacional de Cine en Guadalajara

Fecha: Viernes 17 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:30 horas

Precio: $200

Soda Stereo

Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 y 20:00 horas

Precio: $1 mil 364-$5 mil 305

El Malilla

Fecha: Jueves 23 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650-$1 mil 380

Raphael

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $500-$1 mil 400

Kany García

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600-$3 mil 500

Ricardo Montaner

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

Precio: $556-$8 mil 44

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Lorde

Fecha: Miércoles 29 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $860-$2 mil 260

Mon Laferte

Fecha: Jueves 30 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $780-$2 mil 600

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