Suman más de mil muertos por ofensiva israelí contra el Líbano; 126 son menores

La cifra de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano aumentó este sábado a mil 422 y a 4 mil 294 los heridos desde el pasado 2 de abril, informaron fuentes oficiales.

Solo en las últimas 24 horas, los ataques israelíes mataron a 54 personas y 156 resultaron heridas, indicó el Centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Del total de fallecidos, 126 son menores, lo que representa el 8.9%, mientras que 93 son mujeres, es decir, el 6.5 por ciento.

Además, las decenas de ataques perpetrados en el último mes contra objetivos sanitarios dejan ya 53 profesionales muertos y 142 heridos, según los últimos datos difundidos por el departamento.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el sur y el este del Líbano, así como los suburbios meridionales de Beirut, un conflicto que ha obligado a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.

Además, el Ejército israelí está enzarzado en intensos combates con el grupo chií libanés Hizbulá en varios puntos del sur del país, donde trata de establecer una zona de amortiguación que se extienda desde la frontera de facto hasta el río Litani.

Israel ataca más de 340 "objetivos" en Irán y Líbano

Israel continuó este sábado atacando de forma simultánea Líbano e Irán, y aseguró haber bombardeado "más de 140 objetivos" en el primer país y más de 200 en la república islámica solo durante el viernes y el sábado.

Sobre los objetivos en Irán, el Ejército detalló en su comunicado ataques contra un presunto centro de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que almacenaba "una variedad de armas, incluyendo lanzadores de misiles balísticos", así como instalaciones para la producción de estos misiles y sistemas de defensa aérea iraníes.

En el Líbano, Israel enumeró hoy como objetivos golpeados un "centro de entrenamiento" de Hizbulá, al igual que depósitos de armas, lanzaderas y un presunto cuartel general de la fuerza de élite Radwan; y dijo que sus tropas continúan requisando armamento y matando a milicianos en el sur.

Este sábado, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó un impacto cerca de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando la muerte de un guardia de seguridad y daños en un edificio, sin fugas radiactivas.

En el Líbano, dos ataques israelíes contra la ciudad de Tiro (sur) provocaron hoy daños al Hospital Libanés-Italiano y heridas a al menos once personas, entre ellas tres paramédicos, informaron fuentes oficiales del Ministerio de Salud Pública libanés.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO