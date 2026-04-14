The Amazing Digital Circus: llega a las salas de Cinemex en esta fecha

La competencia entre Cinemex y Cinépolis suele medirse por complejos más modernos, salas premium, promociones y estrenos taquilleros. Sin embargo, ahora el duelo se trasladó al terreno digital. Cinemex confirmó que proyectará en exclusiva en México “El último acto”, el final de The Amazing Digital Circus, una producción que nació en YouTube y se convirtió en fenómeno global.

El estreno en salas está programado para el 4 de junio, marcando una nueva forma de competir dentro del mercado cinematográfico mexicano.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos?

La cadena informó que la preventa comenzará el 13 de abril a las 12:00 pm, tiempo de México.

Los boletos podrán adquirirse a través de:

Aplicación oficial de Cinemex

Página web

Taquillas físicas en complejos participantes

La expectativa es alta, especialmente entre comunidades jóvenes acostumbradas a consumir este tipo de contenido en internet.

De YouTube a la pantalla grande

ESPECIAL

Lo que vuelve llamativo este estreno es que no se trata de una película tradicional de Hollywood ni de una serie nacida en televisión. The Amazing Digital Circus comenzó como un proyecto independiente publicado en YouTube en 2023 por Glitch.

En poco tiempo acumuló millones de reproducciones y construyó una comunidad global de seguidores. La historia sigue a personajes atrapados en una dimensión digital dominada por una inteligencia artificial con traumas severos, obligados a vivir en un extraño entorno con estética de circo mientras buscan escapar.

Cinemex gana una exclusiva con valor estratégico

Más allá del estreno, la jugada representa una victoria simbólica para Cinemex frente a Cinépolis. En un mercado donde Cinépolis mantiene fuerte presencia, conseguir una exclusiva con impacto entre audiencias jóvenes permite a Cinemex diferenciar su cartelera.

¿Por qué importa para el público mexicano?

Porque muestra cómo está cambiando la experiencia de ir al cine. Los espectadores ya no solo encontrarán películas convencionales, sino también eventos basados en fandoms digitales, series virales y comunidades de nicho que buscan verse en pantalla grande. Esto podría abrir la puerta a futuros estrenos en salas de otros fenómenos surgidos en plataformas como YouTube, streaming o redes sociales.

Lo ocurrido con The Amazing Digital Circus podría ser apenas el inicio de una nueva etapa para la exhibición en México. Si la respuesta del público es positiva, otras cadenas buscarán asegurar fenómenos virales antes de que se vuelvan tendencia masiva. Esa nueva carrera, internet podría convertirse en el próximo gran estudio de cine.

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