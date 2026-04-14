La nostalgia de los maravillosos años noventa se ve empañada hoy con una noticia que ha sacudido fuertemente al mundo del espectáculo internacional. Brandon "Bug" Hall, mundialmente reconocido por interpretar al tierno, romántico y carismático "Alfalfa" en la exitosa película 'Pequeños Traviesos' (1994), ha sido arrestado recientemente por las autoridades estadounidenses, generando gran conmoción.

El reporte oficial, difundido inicialmente por el portal especializado en celebridades TMZ, confirma que el actor de 41 años fue detenido en el estado de Ohio tras faltar a una cita judicial clave.



¿Por qué arrestaron a Brandon "Bug" Hall en Ohio?

El origen de este nuevo conflicto legal se remonta al 29 de octubre de 2024, cuando el intérprete recibió una citación de tráfico rutinaria. La infracción se emitió debido a que conducía su vehículo sin el seguro de responsabilidad civil obligatorio, un trámite legal que ignoró por completo y que derivó en una orden de comparecencia estricta.

Las autoridades competentes fijaron una audiencia para el 31 de diciembre de 2024, pero el actor originario de Fort Worth, Texas, decidió deliberadamente no presentarse ante el juez. Este grave desacato judicial obligó a las autoridades a emitir una orden de arresto inmediata, la cual finalmente se ejecutó este lunes 13 de abril de 2026, dejándolo tras las rejas.

Para entender mejor la magnitud de este caso, aquí te presentamos los puntos clave de su sorpresiva detención:

¿Quién? Brandon "Bug" Hall, ex estrella infantil de Hollywood y figura de los noventa.

Brandon "Bug" Hall, ex estrella infantil de Hollywood y figura de los noventa. ¿Cuándo y dónde? Arrestado el lunes 13 de abril de 2026 en el estado de Ohio.

Arrestado el lunes 13 de abril de 2026 en el estado de Ohio. ¿Por qué? Incumplimiento de una orden judicial por una multa de tráfico no atendida a tiempo.

Incumplimiento de una orden judicial por una multa de tráfico no atendida a tiempo. ¿Cómo? Fue detenido por las autoridades locales tras varios meses de evadir su responsabilidad legal.

Un oscuro historial de polémicas y problemas con la ley

Lamentablemente, esta no es la primera vez que el famoso rostro de 'Pequeños Traviesos' enfrenta a la justicia norteamericana. En el año 2020, protagonizó un alarmante y triste episodio en un hotel de la ciudad de Weatherford, Texas, donde fue arrestado por inhalar sustancias químicas volátiles tras una llamada de emergencia realizada por sus propios familiares.

En aquella tensa ocasión, la policía local lo encontró rodeado de múltiples latas de aire comprimido cerca de un contenedor de basura del establecimiento. El actor no opuso resistencia alguna, admitió abiertamente su problema de consumo de sustancias tóxicas y fue procesado por un delito menor, un evento que marcó el inicio de su evidente declive público.

De brillar en Hollywood al extremismo religioso en el campo

Tras estos oscuros episodios que mancharon su carrera, la vida de Brandon "Bug" Hall dio un giro completamente inesperado que lo alejó definitivamente de los reflectores. En una reciente entrevista, confesó haber tomado un estricto "voto de pobreza", mudándose con su esposa y sus cinco hijos a una granja aislada para vivir "fuera del radar".

Hoy en día, el ex actor de Disney se autodefine públicamente como un "extremista católico radical", rechazando de tajo el materialismo y la superficialidad de la industria del entretenimiento. Sobrevive realizando trabajos ocasionales por dinero en efectivo, utilizando pozos de agua y generadores eléctricos para mantener a su numerosa familia totalmente alejada de la sociedad moderna.

Mantente siempre bien informado sobre las últimas noticias del espectáculo y las actualizaciones de este polémico caso a través de nuestras plataformas digitales. La estrepitosa caída de un ídolo infantil siempre nos recuerda que la fama temprana puede tener consecuencias impredecibles, y en EL INFORMADOR seguiremos de cerca cada detalle de esta impactante historia.

CT