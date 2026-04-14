Walt Disney comienza ronda de despidos que se prevé afecten a mil empleados

Diversos sectores internos en The Walt Disney Co. podrían perder hasta mil empleados derivado de una ronda de despidos que ha comenzado en la empresa desde el martes. El nuevo director general, Josh D´Amaro, quien tomó el cargo en febrero relevando a Bob Iger, anunció despidos más amplios tras una medida en enero para consolidar la división de marketing de Disney.

Se espera que los recortes afecten a los negocios tradicionales de televisión de la compañía con sede en Burbank, California, incluido ESPN, así como a su estudio cinematográfico. La consolidación de la división de marketing, dirigida por Asad Ayaz, es el primer gran paso de esta reestructuración bajo el nuevo liderazgo.

¿Qué le dijo Disney a los empleados?

También se verán afectados empleados de producto y tecnología, y de ciertas funciones corporativas. "Durante los últimos meses, hemos buscado maneras de simplificar nuestras operaciones en diversas partes de la compañía para asegurarnos de ofrecer la creatividad e innovación de clase mundial que nuestros fans valoran y esperan de Disney" , manifestó D'Amaro en un memorando a los empleados.

Según las comunicaciones internas, el objetivo de unificar estas funciones es servir a los consumidores de una manera “aún más conectada”, eliminando redundancias corporativas mientras se protege la inversión en las experiencias principales de la marca.

"Dado el ritmo acelerado de nuestras industrias, esto requiere que evaluemos constantemente cómo fomentar una fuerza laboral más ágil y habilitada tecnológicamente para satisfacer las necesidades del mañana".

Más despidos en la industria cinematográfica

Disney atravesó por última vez una ronda de despidos poco después de que Iger regresara para un segundo periodo como director general en 2022. La compañía recortó entonces alrededor de 8 mil empleos. A finales de 2025, Disney tenía cerca de 230 mil empleados.

D'Amaro, quien anteriormente supervisó la lucrativa división de parques de Disney, ha estado en la compañía desde 1998. La contracción ha sido recientemente una preocupación generalizada en Hollywood.

Paramount Skydance ha eliminado 2 mil puestos de trabajo desde que el estudio fue adquirido por la empresa de David Ellison, y Ellison ha reconocido que habría despidos tras la fusión prevista de Paramount con Warner Bros. Discovery si el acuerdo obtiene la aprobación de los accionistas y de los reguladores gubernamentales.

La semana pasada, Sony Pictures Entertainment indicó que eliminaría cientos de empleos.

TG