Tras meses de especulaciones y retrasos, la tercera temporada de Euphoria por fin regresó a las pantallas, marcando el regreso de una de las historias más comentadas de los últimos años.

Pero más que una continuación, la nueva entrega plantea un cambio de rumbo. La historia da un salto temporal de cinco años que deja atrás la etapa escolar y muestra a sus personajes en una realidad completamente distinta.

Ese nuevo punto de partida modifica todo: el tono, los conflictos y la forma en que se relacionan Rue, Jules, Nate y el resto. Pero antes de adentrarte en la trama, hay varios elementos clave que vale la pena tener claros.

¿En qué terminó la segunda temporada?

La segunda temporada de la serie dejó a la mayoría de sus personajes en un punto crítico y enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Por ello, es importante recordar en qué terminaron los personajes en el último capítulo de la segunda temporada.

Rue (Zendaya), por ejemplo, logra mantenerse limpia y perdona a Elliot por delatarla. Además, rompe con Jules y logran despedirse de manera madura.

Jules (Hunter Schafer) toma distancia tras separarse de Rue; mientras que Cassie (Sydney Sweeney) y Maddy (Alexa Demie) ponen fin a su amistad de manera definitiva.

Nat Jacobs (Jacob Elordi) entrega a su padre, Cal (Eric Dane), a la policía luego de sacar a la luz los videos de sus encuentros sexuales y acos delictivos.

Fezco (Angus Cloud) es atrapado en una redada SWAT y Ashtray termina muriendo tras ser baleado.

¿Qué personajes regresan y cuáles ya no estarán?

A pesar del salto en el tiempo, la nueva entrega vuelve a mostrarnos a la mayoría de los personajes conocidos y con los que la audiencia ha logrado identificarse.

Rue, Jules, Nate, Cassie, Maddy y Lexi siguen siendo el eje de la trama , pero ahora son presentados en una etapa más adulta.

Sin embargo, también está marcada por salidas importantes. Personajes como Kat Hernandez (Barbie Ferreira) no regresan por decisiones creativas, lo que modifica el equilibrio del grupo.

A esto se suma la ausencia de Angus Cloud, quien falleció el 31 de julio del 2023 a causa de una sobredosis accidental de una mezcla letal de metanfetamina, fentanilo, cocaína y benzodiacepinas, a una semana de la muerte de su padre.

También destaca el caso de Eric Dane, quien alcanzó a filmar sus escenas antes de su reciente fallecimiento en 2026, causado por una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, la cual comenzó a presentar síntomas a principios del 2024. Para junio de 2025 había perdido por completo la función del brazo y la mano derecha. Poco después empezó a tener problemas para hablar y comunicarse hasta llegar a utilizar silla de ruedas. Falleció el pasado 19 de febrero, a la edad de 53 años.

Los giros que marcan la nueva historia

Uno de los ejes principales gira en torno a Rue y una deuda que la coloca en una situación de alto riesgo, retomando las consecuencias de decisiones pasadas.

En paralelo, la relación entre Nate y Cassie evoluciona hacia un futuro matrimonio inestable, mientras otros personajes toman nuevos caminos: Jules se acerca al arte, Maddy es asistente en Hollywood, Lexi se integra al mundo de la televisión y aparecen nuevas figuras que amplían el universo de la serie.

La tercera temporada de Euphoria se estrenó el 12 de abril de 2026 a través de HBO y HBO Max, con ocho episodios que se lanzarán de forma semanal.

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