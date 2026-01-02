El sismo de magnitud 6.5 de esta mañana 2 de enero con epicentro en San Marcos, tomó por desprevenidos a algunos famosos que se encontraban en Guerrero, específicamente en Acapulco. El Sismológico Nacional registró el movimiento telúrico a las 07:58:15 de este viernes.

A lo largo de esta mañana, distintas autoridades municipales y estatales han anunciado los incidentes que se presentaron tras el fenómeno telúrico. Los protocolos de seguridad fueron activados y se realiza monitoreo de infraestructura.

Así mismo, en otro tipo de reporte, diversas personalidades de la farándula que se encontraban en Guerrero han reaccionado a través de redes sociales al sismo.

En ese sentido, Fernando Reina Iglesias, ex esposo de Galilea Montijo que reside en Acapulco con su hijo en común, compartió un video en el que se muestra una curiosa conversación de WhatsApp en el que dejó entrever que el chico Mateo se encuentra bien.

En otro tono, María Fernanda Quiroz más conocida como Ferka confesó que el sismo ha sido lo peor que ha vivido. Esto dijo sobre su estancia "Lo peor que he vivido, se los juro. Horrible es poco. Van a decir que estoy exagerando... De película. La cama no dejaba de temblar, de moverse. Yo, noveno piso, un niño, un señor mayor. Horrible. Lo peor fue ahorita que estábamos bajando las escaleras, ver, sí se cuartearon cosas. O sea, que se cayó pedazos de la pared, luego acá, por acá. Por ahí ya empezamos a ver desperfectos", confesó a través de un video.

Por otro lado, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado reveló que "Aquí, donde estamos sí hubo daños, pero digamos no estructurales, pero sí el susto fue terrible" además señaló que se realizaron cortes de agua, luz y gas.

Y por último, Ádal Ramones publicó una fotografía de su desayuno con el mar de fondo con una sola leyenda escrita "Everythin is fine".

