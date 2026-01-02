Florinda Meza habla el procedimiento estético que se realizó

En el mundo del espectáculo, la imagen suele ocupar un lugar central, especialmente para figuras que han permanecido durante décadas bajo el escrutinio del público, como la actriz Florinda Mez a. A lo largo de su trayectoria, la actriz ha hablado abiertamente sobre las decisiones que tomó en distintos momentos en torno a su aspecto físico.

En ese contexto, Meza recordó recientemente una experiencia particularmente dolorosa relacionada con un procedimiento estético al que se sometió con la intención de rejuvenecer.

Durante una entrevista con "De primera mano", la artista explicó que, durante años, ha recibido múltiples inyecciones en el rostro para mantener su apariencia; sin embargo, señaló que el tratamiento que más le desagradó fue aquel en el que le extrajeron una parte de la oreja para inyectarle células madre.

"Para ponerme mis mentadas células madre me han picado tanto toda la cara, hasta el cuello, hasta las manos, que ya pasaron casi tres años", relató.

Aunque los especialistas le recomendaron repetir el procedimiento de manera anual, la actriz confesó que la experiencia fue tan intensa que sentía que no había una sola parte de su piel que no hubiera sido pinchada. Aun así, cree que el tratamiento sí tuvo un efecto positivo en ella.

Asimismo, Meza mencionó que ha optado por otros procedimientos con células madre, aplicadas de forma intravenosa y nasal, enfocados más en su salud. Estas, explicó, son obtenidas de la propia grasa de su cuerpo.

"Ahorita me hicieron algo con vitaminas y colágeno para la piel, y eso lo aguanto muy bien porque eran piquetes suaves. Lo único que no me gustó es que me dejaron zonas rojas en la cara", comentó entre risas.

Pese a las experiencias incómodas y dolorosas, Florinda Meza dejó entrever que se siente a gusto con su apariencia y con los cuidados que ha decidido mantener.

EE