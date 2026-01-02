Walter Mercado: Números mágicos del 2 al 4 de enero para cada signo del zodiaco

El inicio del año suele venir acompañado de rituales, cábalas y mensajes de esperanza. Para muchos lectores, la astrología es una guía simbólica que permite reflexionar sobre los ciclos personales y las oportunidades que se presentan. Del 2 al 4 de enero Walter Mercado le ha revelado a cada signo del zodiaco una combinación numérica particular que, de acuerdo con la astrología tradicional, puede servir como referencia para asuntos cotidianos como elecciones importantes, juegos de azar, fechas clave o simples ejercicios de concentración y visualización positiva.3, 11 y 27Los números favorecen decisiones laborales y conversaciones pendientes. La clave está en canalizar la energía sin impulsividad.6, 14 y 22Estos números se relacionan con el orden financiero y la claridad emocional, especialmente en temas familiares.5, 17 y 30La comunicación se activa. Son días propicios para acuerdos, entrevistas o reencuentros. Los números sugieren movimiento y flexibilidad.2, 9 y 18Esta combinación favorece decisiones del corazón y asuntos relacionados con el hogar.1, 10 y 21Los números apuntan a visibilidad y reconocimiento, siempre que se eviten posturas autoritarias.7, 16 y 28Estas cifras se asocian con organización, planeación y soluciones prácticas.8, 15 y 26Los números impulsan negociaciones, acuerdos legales y decisiones compartidas.4, 13 y 25La numerología sugiere enfrentar verdades y avanzar sin cargas del pasado.12, 19 y 31.Son días favorables para viajes, estudios o proyectos a mediano plazo.6, 20 y 24.Los números refuerzan decisiones profesionales y metas de largo alcance.9, 11 y 29.Esta combinación favorece ideas originales y cambios poco convencionales.7, 14 y 23.Estos números invitan a escuchar la voz interior y confiar en los procesos. YC