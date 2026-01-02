Walter Mercado: Números mágicos del 2 al 4 de enero para cada signo del zodiaco

El inicio del año suele venir acompañado de rituales, cábalas y mensajes de esperanza. Para muchos lectores, la astrología es una guía simbólica que permite reflexionar sobre los ciclos personales y las oportunidades que se presentan.

Del 2 al 4 de enero Walter Mercado le ha revelado a cada signo del zodiaco una combinación numérica particular que, de acuerdo con la astrología tradicional, puede servir como referencia para asuntos cotidianos como elecciones importantes, juegos de azar, fechas clave o simples ejercicios de concentración y visualización positiva.

Números mágicos de Walter Mercado para el fin de semana

Aries

3, 11 y 27

Los números favorecen decisiones laborales y conversaciones pendientes. La clave está en canalizar la energía sin impulsividad.

Tauro

6, 14 y 22

Estos números se relacionan con el orden financiero y la claridad emocional, especialmente en temas familiares.

Géminis

5, 17 y 30

La comunicación se activa. Son días propicios para acuerdos, entrevistas o reencuentros. Los números sugieren movimiento y flexibilidad.

Cáncer

2, 9 y 18

Esta combinación favorece decisiones del corazón y asuntos relacionados con el hogar.

Leo

1, 10 y 21

Los números apuntan a visibilidad y reconocimiento, siempre que se eviten posturas autoritarias.

Virgo

7, 16 y 28

Estas cifras se asocian con organización, planeación y soluciones prácticas.

Libra

8, 15 y 26

Los números impulsan negociaciones, acuerdos legales y decisiones compartidas.

Escorpión

4, 13 y 25

La numerología sugiere enfrentar verdades y avanzar sin cargas del pasado.

Sagitario

12, 19 y 31.

Son días favorables para viajes, estudios o proyectos a mediano plazo.

Capricornio

6, 20 y 24.

Los números refuerzan decisiones profesionales y metas de largo alcance.

Acuario

9, 11 y 29.

Esta combinación favorece ideas originales y cambios poco convencionales.

Piscis

7, 14 y 23.

Estos números invitan a escuchar la voz interior y confiar en los procesos.

YC