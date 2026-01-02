'Lector Omnisciente: La Profecía' ha causado revuelo en redes (VIDEO)

La película surcoreana de ciencia ficción "Lector Omnisciente: La Profecía" ha generado una intensa conversación en redes sociales durante las últimas semanas. El interés no sólo se debe a su esperada adaptación, sino también a la polémica recepción por parte de los fanáticos de la obra original.

La adaptación cinematográfica se estrenó el pasado mes de julio de 2025 en Corea del Sur y su recibimiento por parte de los espectadores sigue dividiendo opiniones. La mayoría de los internautas en redes sociales destacaron que la cinta simplifica demasiado la compleja trama de la novela original.

Asimismo, los usuarios expresaron su descontento por los cambios drásticos en la esencia de los personajes y la eliminación de elementos clave de la historia. Aunque la presencia de estrellas del entretenimiento coreano atrajo a un gran público, algunos sectores criticaron que el elenco principal se sintió "desperdiciado" por un guion superficial.

¿De qué trata "Lector Omnisciente: La Profecía"?

La cinta está basada en el popular cómic homónimo de la plataforma asiática Webtoon. La historia sigue a Kim Dokja, un hombre común de veintitantos años que resulta ser el único lector fiel de una oscura novela web titulada "Tres maneras de sobrevivir al apocalipsis", cuya narrativa marcará de forma decisiva el rumbo de los acontecimientos.

Tras 10 años de publicaciones, la novela llega a su fin; sin embargo, Dokja queda insatisfecho con la conclusión. Presa de la frustración, escribe una carta al autor en la que califica la obra como "la peor novela". Después de enviar el mensaje, el mundo apocalíptico de la ficción se vuelve realidad, dando vida al héroe del cómic y arrastrando a Dokja a una historia que hasta entonces sólo existía en las páginas digitales.

Protagonizada por Ahn Hyo-seop de "Propuesta Laboral" como Kim Dok-ja, Lee Min-ho de "Boys Over Flowers" como Jung-hyeok y la cantante Jisoo de la agrupación BLACKPINK como Lee Ji-hye, esta intrépida historia se publicó por primera vez en Webtoon Latinoamérica el 26 de mayo de 2020 y hoy en día cuenta con más de 88 millones de lecturas en la plataforma.

Distribuida por Lotte Entertainment, la película llegará a las salas de Cinépolis en México el próximo jueves 8 de enero de 2026. Asimismo, se estima que el proyecto llegue a la plataforma de Netflix a partir del 16 de enero de 2026.

