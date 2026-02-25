Según estuvo reportando esta casa editorial, la jornada de violencia registrada en Guadalajara, derivado del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG) impactó de forma negativa a la agenda cultural de Guadalajara, tan solo esta semana, distintos foros optaron por mover fechas en su programación, entre ellos el Teatro Diana. En esta nota te contamos las fechas reprogramadas.

El Diana recomendó al público conservar sus boletos, ya que las localidades adquiridas serán válidas para las nuevas fechas sin necesidad de realizar cambios adicionales.

Estos son los 3 conciertos reprogramados

Silvana Estrada

El concierto de la cantautora mexicana, programado para este 26 de febrero de 2026 en el Teatro Diana, se llevará a cabo ahora el 17 de abril del mismo año en el mismo recinto. “Estoy bien a ratos”

Por su parte, la puesta en escena de la obra antes mencionada; prevista para el 27 de febrero, cambia su fecha al 13 de marzo de 2026, ofreciendo funciones a las 18:30 y 20:30 horas, en el Estudio Diana. ROSWELL: WHERE THE WILD THINGS ARE TOUR

En tanto, la banda de rock alternativo, anunciada para este 28 de febrero, se presentará el 14 de marzo de 2026, también en el Estudio Diana.

Por último, el Teatro Diana enfatizó que, como parte de la comunidad artística, mantiene sensibilidad ante la ola de violencia que atravesó a Guadalajara este pasado fin de semana.

Asimismo, reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad del público, de los artistas y de quienes colaboran en cada producción.

AO

