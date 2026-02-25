Según estuvo reportando esta casa editorial, la jornada de violencia registrada en Guadalajara, derivado del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG) impactó de forma negativa a la agenda cultural de Guadalajara, tan solo esta semana, distintos foros optaron por mover fechas en su programación, entre ellos el Teatro Diana. En esta nota te contamos las fechas reprogramadas.El Diana recomendó al público conservar sus boletos, ya que las localidades adquiridas serán válidas para las nuevas fechas sin necesidad de realizar cambios adicionales.Por último, el Teatro Diana enfatizó que, como parte de la comunidad artística, mantiene sensibilidad ante la ola de violencia que atravesó a Guadalajara este pasado fin de semana. Asimismo, reiteró que la prioridad es salvaguardar la integridad del público, de los artistas y de quienes colaboran en cada producción.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO