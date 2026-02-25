Nodal rechaza acusaciones de abandono y lamenta no poder ver a su hija Inti

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, reconoció que le duele profundamente no poder ver a su hija Inti y lamentó que hasta ahora no se haya establecido un acuerdo formal sobre las convivencias con la menor. De esta manera, el cantante respondió a Cazzu, su expareja y madre de la niña, quien lo señaló públicamente por supuesto abandono.

La inconformidad de la artista argentina surgió después de que Nodal publicara una fotografía junto a su esposa, Ángela Aguilar, acompañada del tema “Rosita”, de Tainy, Rauw Alejandro y JHAYCO. En la canción se menciona la frase “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” , lo que generó molestia en Cazzu y avivó la polémica entre ambos.

Para Cazzu, esto se trata de un acto hipócrita y de un pacto patriarcal, por lo que lanzó una tiradera contra Rauw Alejandro por esta nueva canción en la que menciona a Nodal ; la argentina no se quedó callada y reaccionó al tema del reggaetonero.

Noda, a través de su canal de difusión en WhatsApp, no sólo se enfocó a minimizar lo anterior, sino a expresar su sentir porque no se le permite, según sus palabras, convivir con su hija.

Nodal compartió que aunque en Argentina se buscó arreglar la situación para que pudiera convivir en tiempo y forma con Inti, esto no fue posible.

"Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite. En las mediaciones de Argentina se buscó el mejor arreglo para el interés superior de nuestra bebé. Se hicieron peticiones completamente irracionales que muy poco justo tenían que ver con nuestra bebé. Estoy seguro nadie de quienes me lee aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo".

Christian explicó que ante la falta de acuerdo, procedió legalmente desde su país, México, con la misma intención básica: que un juez regulara los días de convivencia con Inti y estableciera una cifra de manutención clara, y es en este proceso en el que se encuentra actualmente.

Por ley, todo debe adjuntarse y argumentarse. Ahí van cifras, movimientos y registros que ya fueron filtrados. Cuando eso ocurrió, inmediatamente se sacó de contexto y se señaló que la demanda era por dinero.

Especificó que los métodos de pago se hicieron tal cual como los solicitó Cazzu: transferidos a una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo, y el cantante cuestionó:

"¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibía nada y después que sí, pero no lo justo?", y dejó claro que dar dinero para su hija no le pesa, pero lanzó al aire una cuestión:

“No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande no va a ser justo para una bebé de 2 años?”

El cantante de 27 años asegura que las pocas oportunidades reales que ha tenido para una convivencia ni siquiera fueron respondidas.

Christian Nodal confesó que siente dolor insoportable al enterarse de esta manera (a través de la reciente publicación de Cazzu), que su hija está creciendo y viviendo con ciertos sentimientos en su contra ; por ello aunque admite que se ha equivocado, subraya que su silencio y su distancia no es abandono, sólo una espera para que llegue la justicia.

"Y discúlpenme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos. Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son abandono. Es la única vía que me queda: esperar la justicia".

Los mensajes de Nodal han puesto nuevamente en la mira a la expareja que ha protagonizado varias guerras de declaraciones desde que se separaron en 2024 y al poco tiempo Nodal se casó con Ángela Aguilar.

