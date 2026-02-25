Recientemente Cazzu llegó a Jujuy, la ciudad que la vio crecer y, omitiendo la polémica surgida por el lanzamiento de "Rosita", la canción de Rauw Alejandro que hace alusión a Christian Nodal, muestra entusiasmo, luego de que cientos de jujeños acamparan desde anoche para tener acceso al evento gratuito en donde se presentará la cantante.

La cantante argentina fue invitada en el programa en vivo "Tapados de laburo", en donde habló de múltiples temas como cómo ha sido su gira por Latinoamérica, su próxima gira en Estados Unidos, su experiencia al cantar con Bad Bunny en su concierto de Argentina, y algunos anécdotas de su hija Inti.

Mientras “La Jefa” interactuaba con los anfitriones, cientos de personas mostraron entusiasmo; esperaron por su presencia desde muchas horas antes , pues se dieron cita en la Plaza Belgrano de San Pedro, en la que se está grabando el show; gran parte de la audiencia acampó desde anoche, en búsqueda de ser las primeras en tener acceso el recinto, que abrió sus puertas alrededor de las 7:00 a.m., de Argentina.

Un anuncio inesperado

Además, dio a conocer un anuncio importante, a través de un videclip en el que la cantante reza la siguiente frase:

"Estando lejos lloré, sentí miedo, tuve dudas en el camino, estando lejos, sentí ganas de escuchar el acento de un amigo, todo eso, sin olvidar, ni por un segundo, de dónde vengo".

Fue así que dio la sorpresa de que el primer estadio que realizará será en su natal Jujuy, en el Estadio 23 de agosto, el 12 de septiembre de este año.

"Ha sido un día hermoso, espero que la gente que está acá lo recuerde como un día bonito", dijo la cantante y sorprendió al interpretar una canción, pues sus fans pensaban que sólo ofrecería una entrevista.

"Si yo pude, ustedes pueden, sueñen, sueñen un montón y vayan por ello", remató la cantante, antes de interpretar "Con otra".

