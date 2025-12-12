Este viernes 12 de diciembre, se estrenó The End of an Era en Disney+, una serie documental que muestra el detrás de escena y todo lo que implicó realizar The Eras Tour , la gira internacional más exitosa de Taylor Swift, y una de las más importantes del mundo.

La docuserie promete mostrar lo que los millones de asistentes a la gira no pudieron ver, y que miles se preguntan; el corazón, el caos, la intimidad y la logística detrás del fenómeno musical más grande de esta década.

EFE / ARCHIVO

No obstante, The End of an Era no es un simple documental, sino que es un cierre emocional y catártico dentro de uno de los momentos más significativos e importantes para la carrera de Taylor Swift.

Al momento, sólo dos capítulos de seis están disponibles en la plataforma de streaming. Por ello, los fanáticos de la cantante estadounidense, los "Swifties", se preguntan cuándo se estrenarán los demás. A continuación te damos los detalles.

¿Cuándo se estrena cada capítulo de The End of an Era?

Como ya se mencionó, los dos primeros capítulos se estrenaron este viernes 12 de diciembre, a través de Disney+. La plataforma optó por un lanzamiento de dos episodios por semana, en lugar de uno solo.

A continuación te decimos las fechas de lanzamiento de todos los capítulos:

Capítulo 1 y 2: Viernes 12 de diciembre

Viernes 12 de diciembre Capítulo 3 y 4: Viernes 19 de diciembre

Viernes 19 de diciembre Capítulo 5 y 6: Viernes 26 de diciembre

Como se puede observar, los últimos dos episodios se estrenan justo un día después de Navidad, convirtiéndose en el regalo ideal para que sus fanáticos disfruten después de las festividades.

¿Quiénes participan en la docuserie?

Entre las celebridades que podremos ver en el documental se encuentran Sabrina Carpenter, quien fue su telonera durante gran parte del tour y se ha convertido en una gran amiga para Taylor. Además, Ed Sheeran, uno de sus amigos más cercanos desde hace años; Gracie Abrams, su protegida musical; y Florence Welch, cuya participación en el álbum The Tortured Poets Department dejó una huella imborrable.

Asimismo, veremos a Travis Kelce, el prometido de Taylor Swift, y a su madre Andrea, quien es una de las personas más importantes en la vida de la cantante. Por supuesto también participa su equipo del Eras Tour: coristas, bailarines, la banda, entre otros involucrados.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL