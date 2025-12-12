J Balvin hizo muestra de su fe tras visitar la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, uno de los recintos religiosos más emblemáticos del país, y afirmar que toda su familia es guadalupana.

El cantante colombiano llegó en la víspera de las celebraciones del 12 de diciembre, fecha en la que millones de peregrinos visitan el recinto para honrar a la Virgen de Guadalupe.

Su presencia no pasó desapercibida, pues las imágenes y videos compartidos por su fandom rápidamente se viralizaron en redes sociales. Además de su recorrido por el recinto religioso, el reguetonero compartió con entusiasmo que adquirió varios objetos devocionales en los alrededores de la Basílica.

"Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en México ¡Vuelvo pronto! 2026", escribió.

De forma inmediata, los locatarios que se dieron cuenta de su presencia le pidieron cantar o tomarse alguna selfie con él: "¡Hermano, ya eres mexicano!", coreaban al colombiano, quien solo sonreía.

Más allá del boom mediático de la digitalidad, J Balvín, se suma así a la gran marea de fieles que rodean a la Virgen de Guadalupe. Al estrechar en su pecho el jersey nacional y caminar entre peregrinos, el colombiano refuerza su lugar como ícono de la cultura pop.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

