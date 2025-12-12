The Game Awards 2025: Estos fueron todos los trailers revelados en la gala

La noche del 2025 fue el escenario de The Game Awards, una de las citas más esperadas para los fanáticos de los videojuegos. Este evento no solo premia a lo mejor del año, sino que también presenta avances, trailers y nuevas sorpresas que marcan el futuro de la industria.

El gran galardonado de la velada fue Clair Obscur: Expedition 33, que se llevó nueve premios, incluido el GOTY (Juego del Año), dejando una marca en la gala. Si te perdiste la transmisión, aquí te traemos un resumen con los momentos más importantes.

Primeros anuncios y trailers de la noche

Uno de los primeros títulos en hacer su aparición fue The Free Shepherd, un juego encantador protagonizado por un perro pastor. Con una fecha de lanzamiento prevista para 2027 en PS5 y PC, este juego de aventuras te pone en los zapatos de un border collie que debe reunir ovejas perdidas a través de amplios paisajes inspirados en Islandia. Durante el recorrido, el perro descubre secretos sobre la isla y una catástrofe que amenaza su existencia.

A continuación, se presentó Decrepit, un juego soulslike en primera persona que llegará a PC en 2026. En este título, los jugadores deben escapar de un castillo maldito, donde cada muerte hace que pierdas tu equipo y regreses a los calabozos, comenzando en una celda diferente. La exploración, el combate y el manejo de la resistencia son esenciales para avanzar en este oscuro y desafiante juego.

Juegos que reinventan la acción y la música

AUDIOMECH fue otra sorpresa de la gala, un juego del creador de Audiosurf. En este título, cualquier música que suene en tu ordenador genera el mundo y controla la acción. Desde streaming hasta MP3, todo influye en el entorno del juego. Los jugadores interactúan con el mundo mediante tres formas de mecha: Bass Knight, Vocal Gunship y Treble Bomber, con la música dando forma a los niveles y combates.

Otro anuncio destacado fue Bradley the Badger, un juego de plataformas y acción que sorprendió a la audiencia por su originalidad. Creado por Davide Soliani, el mismo que dio vida a Mario + Rabbids, el juego sigue a Bradley, un mapache que despierta en un mundo incoherente y debe salvar su hogar. Lo curioso del título es el "Kit", una herramienta que permite modificar objetos del entorno, ofreciendo un enfoque único para resolver desafíos y combatir enemigos.

Nuevas experiencias en acción y RPG

Stupid Never Dies, un hack and slash japonés, también fue revelado durante la gala. En este RPG de acción, los jugadores controlan a Davy, un zombi que debe atravesar una mazmorras llena de monstruos para rescatar a la humana que ama. Con una jugabilidad dinámica, Stupid Never Dies ofrece combate rápido, robos de habilidades y mejoras absurdas para el personaje. Este título llegará a PS5 y PC en 2026.

Larian Studios, conocidos por su éxito con Baldur’s Gate 3, presentó su nuevo proyecto: Divinity, el RPG más ambicioso que han creado hasta la fecha. El tráiler cinematográfico dejó entrever una historia profunda que promete sumergir a los jugadores en un vasto mundo lleno de secretos y misterios por descubrir.

4:Loop, un juego cooperativo y táctico en el que los jugadores deben trabajar juntos para enfrentar hordas de enemigos, fue presentado por J.J. Abrams, el director de cine detrás de Star Wars. El título, que llegará a PS5 y PC, promete ser una experiencia única para hasta cuatro jugadores en modo cooperativo.

Por otro lado, Ontos, el nuevo proyecto de Frictional Games (creadores de Amnesia y SOMA), fue anunciado como un thriller de ciencia ficción donde el protagonista se ve arrastrado a un viaje inquietante a través de los recuerdos de su padre. Este juego promete llevar a los jugadores al límite de la existencia, explorando lo que significa estar vivo.

Más sorpresas y lanzamientos

El nuevo Warlock, basado en el universo de Dungeons & Dragons, también hizo su aparición. En esta aventura de acción en tercera persona, los jugadores encarnan a Kaatri, una guerrera que forma un pacto para dominar una magia sobrenatural y luchar contra fuerzas oscuras que amenazan su mundo. Warlock llegará a PC, PS5 y Xbox en 2027.

La famosa saga de LEGO presentó un nuevo juego con LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, que mostró un espectacular tráiler y anunció su fecha de lanzamiento para el 29 de mayo de 2026. El juego promete una aventura de acción en mundo abierto con todos los ingredientes que los fans de LEGO y Batman esperan.

Finalmente, Warframe, el exitoso juego free-to-play, celebró su décimo aniversario con un espectacular tráiler presentado por el reconocido director alemán Werner Herzog. Para los fanáticos de los soulslike, Lords of the Fallen 2 mostró un nuevo tráiler lleno de acción y gameplay, confirmando su llegada en 2026.

Una de las grandes sorpresas de la noche fue el anuncio de Star Wars: Galactic Racer, un nuevo juego de carreras basado en la famosa saga. Este título nos llevará a un futuro post-Imperial, donde los jugadores competirán en carreras extremas en el Borde Exterior. Con un enfoque narrativo y competitivo en modo PvP, Galactic Racer llegará en 2026 a PS5, Xbox Series y PC, permitiendo personalizar vehículos y escalar en la clasificación.

The Game Awards 2025 fue, una vez más, un evento cargado de sorpresas, nuevos anuncios y grandes revelaciones para los amantes de los videojuegos. Con una variedad de géneros y propuestas innovadoras, la gala dejó claro que el futuro de los videojuegos sigue siendo prometedor y emocionante.

