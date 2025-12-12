Taylor Swift le responde a los críticos y los cientos de personas que dicen que es hora de darle foco a otros artistas. Este miércoles, la cantante estadounidense apareció en The Late Show with Stephen Colbert, donde, entre otras cosas, hablaron sobre la longevidad profesional.La artista de 35 años habló sobre las personas a las que puede acudir en busca de consejos dentro de la industria musical, y mencionó que admira profundamente la longevidad profesional en otras personas: “Longevidad profesional, longevidad en las amistades, longevidad en las relaciones”, dijo. “¿Cómo se mantiene algo bueno? Creo que hay ciertos sectores de nuestra sociedad que realmente valoran eso y admiran la longevidad”.Mencionó que hay tres personas con las que habla cuando necesita un consejo: la cantautora Stivie Nicks, el productor y compositor Max Martin, y su prometido, el futbolista Travis Kelce.Continuando con la conversación, mencionó que no piensa retirarse de la industria: "También dicen por los rincones: “'Deja que le toque a otra persona. ¿No puedes marcharte para que podamos hablar de lo buena que eras?' Y yo respondo: ‘No quiero’”.Esta conversación se ha dado desde hace algunos años, ya que cada vez que Swift lanza un nuevo álbum, este encabeza las listas de éxitos globales, “opacando” a otros artistas. Asimismo, fanáticos de otros cantantes suelen criticar el número de variantes que la artista saca de sus álbumes, lo cual ayuda a mantenerse en el número uno más tiempo, aún cuando muchos otros cantantes hacen exactamente lo mismo.En redes sociales, se abrió un debate en el que, por un lado, los fanáticos de Taylor, los “Swifties”, aplauden su respuesta, asegurando que fue un golpe de guante blanco para sus “haters”; por el otro lado, las personas que la critican reafirman su opinión respecto al “egoísmo” de la cantante por no dejar que otros artistas alcancen su nivel de éxito.Estos son solo algunas de las críticas que se leen en redes sociales:En contraparte, estos son algunos de los comentarios de apoyo que ha recibido por sus declaraciones:Incluso el cantante británico, Jon Bon Jovi, salió en su defensa en una entrevista reciente diciendo: “Ella tiene derecho de cantar sobre lo que sea que quiera. Si pasáramos cada álbum haciendo lo mismo, nos aburriríamos mortalmente... la industria es sexista como siempre. Taylor es una genio, déjenla vivir”.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL