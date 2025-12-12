Este viernes 12 de diciembre hay tres lanzamientos en la plataforma de streaming más famosa del planeta, Netflix. Conoce las historias de cada uno y elige el de mayor interés para ti. Disfruta desde tu espacio favorito los programas que captan tu atención después de tus actividades cotidianas o durante el fin de semana.

Wake Up dead man: Un misterio de Knives Out

Es una película de misterio, comedia, drama y thriller que y se puede ver en Netflix. En una iglesia de pueblo con un oscuro pasado, el detective Benoit Blanc se une a un sacerdote joven y honesto para investigar un crimen que de tan perfecto parece imposible. Sin duda, el caso más peligroso de su carrera.

Navidad en casa: Temporada 3. ESPECIAL/NETFLIX.

Navidad en casa: Temporada 3

Es una serie de Noruega de romance, comedia y drama que lanza su tercera temporada en Netflix. Johanne tiene 35 años. Han pasado meses desde que terminó con Jonas. No tiene novio, pero se mantiene ocupada para no sentirse sola. Ayuda a sus hermanos, cuida de su papá y tiene un nuevo puesto de liderazgo en el trabajo. Para no pasar por el mismo desamor de la Navidad pasada, Johanne decide disfrutar las fiestas de este año sin líos amorosos, o eso es lo que ella cree.

Ciudad de sombras. ESPECIAL/NETFLIX.

Ciudad de sombras

Es una serie española de misterio, drama y thriller que ya está disponible en Netflix. Un macabro crimen sacude La Pedrera-Casa Milà: Un cuerpo calcinado aparece en la fachada del icónico edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart, recientemente suspendido de los Mossos d'Esquadra por insubordinación, vuelve al servicio en Barcelona. Y junto a la subinspectora Rebeca Garrido, se embarca en la búsqueda del responsable del crimen.

