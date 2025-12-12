Cien años de soledad: Fecha de estreno de su segunda y última temporada en Netflix

La plataforma Netflix anunció que Cien años de soledad, su ambicioso proyecto inspirado en la obra maestra de Gabriel García Márquez, llegará a su final con una segunda y última entrega. De acuerdo con el servicio de streaming, esta continuación mantendrá “el mismo rigor, ambición y respeto” que caracterizó a la primera parte.

La adaptación (dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno) se ha convertido en una de las producciones más destacadas dentro del catálogo latinoamericano de la plataforma. El rodaje se lleva a cabo totalmente en Colombia y cuenta con el “apoyo y la complicidad” de la familia García Márquez, un elemento considerado fundamental para trasladar a la pantalla una novela que durante años fue vista como imposible de adaptar.

Fecha de estreno y avance de la historia

La segunda temporada se estrenará en agosto, momento en el que concluirá la saga de la familia Buendía y del mítico pueblo de Macondo, el corazón del universo literario del Nobel colombiano.

Esta última parte retomará la historia después del armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, acontecimientos que marcan un cambio en la vida de los personajes. Con la llegada de Fernanda del Carpio, quien contraerá matrimonio con Aureliano Segundo, la genealogía de los Buendía continúa expandiéndose, dando a Úrsula Iguarán una nueva generación que complejiza aún más el árbol familiar.

Macondo frente a su destino

Mientras la familia sigue su curso, José Arcadio Segundo cumplirá uno de los anhelos del patriarca al conectar a Macondo con el mundo exterior mediante la llegada del tren. Esa apertura permitirá que la compañía bananera se instale en el pueblo, desencadenando los sucesos que llevarán a su deterioro y al cumplimiento de la famosa advertencia de la novela: que “las estirpes condenadas a cien años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra”.

Con esta temporada final, Netflix pondrá punto final a una de sus producciones en español más ambiciosas y a una adaptación literaria que ha sido esperada por lectores de todo el mundo durante décadas.

