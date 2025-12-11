System Of A Down en Estadio GNP: Estas son las mejores y peores zonas para ver el concierto

System of A Down anunció su gira y la CDMX está incluida. La última vez que la banda se presentó en México fue en octubre de 2018, como parte del "Force Fest" realizado en Teotiguacán. En la gira de SOAD 2018, el grupo se presentó en México con Scars On Broadway, así, por primera vez tuvimos a ambas bandas en nuestro país el mismo día en el Force Fest 2018. Esa sería la última gira que harían en la década 2010-2020 .

Finalmente, después de un año lleno de rumores sobre su posible regreso, System of A Down confirmó un concierto en México para el miércoles 27 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. También como invitado especial se anunció a la banda IDLES.

Precios y preventas

Los precios de los boletos aun no se confirman, estarán disponibles en la pagina del Estadio a partir del 15 de diciembre, por el momento se anunciaron varios paquetes y formas de realizar la preventa:

Preventa Fans: 10 de diciembre 10:00 AM hora CDMX (esta preventa dura unicamente dos horas).



Preventa Beyond Banamex: (por confirmar, no hay información oficial, tentativamente 11 de diciembre).



Preventa Priority Banamex: (por confirmar, no hay información oficial, tentativamente 12 de diciembre).



Preventa Banamex: 15 de diciembre 2:00 PM.



Venta general: 16 de diciembre 2:00 PM.

Puedes revisar la fila virtual para la compra de boletos en este enlace: https://www.ticketmaster.com.mx/system-of-a-down-ciudad-de-mexico-27-05-2026/event/14006376B0E74AE8?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

¿Cuáles son los mejores lugares?

La mejor opción para quienes buscan la mejor experiencia de un concierto en el Estadio GNP Seguros, es la zona General A. Claro que esta zona suele ser reservada como Platino y por lo regular tiene los boletos más caros.

En las butacas, la mejor es la Zona GNP (antes Naranja A). Es la zona más cercana al escenario y que los costos no suelen estar tan elevados.

Si lo que buscas es una experiencia VIP, existe la alternativa de los Boxes Oro y Diamante, que cuentan con diversidad de servicios exclusivos como estacionamiento y baños reservados, meseros y más. Este servicio puede ser contratado desde la web del Estadio.

Recomendamos evitar las secciones GNP 7, 8. 9 Y 10, las gradas Naranja C y Verde C. Ya que hay estructuras que dificultan la visibilidad.

El Estadio GNP

Inaugurado en 1993 como Foro Sol , con capacidad para más de 60 mil personas, el “Coloso de Ciudad Deportiva” debido a su diseño abierto y desde su renovación en agosto del 2024, es uno de los recintos de entretenimiento favoritos de nuestro país para conciertos.

TG