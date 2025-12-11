El cine como nunca lo habías vivido. Cinépolis VIP Andares alista una de sus propuestas más ambiciosas, interesantes, y únicas: la Screen X, un concepto que lleva el séptimo arte a una experiencia más allá del cine mismo: inmersión panorámica, sonidos y visuales envolventes, historia contada con todos los elementos posibles de la tecnología para potenciar los sentidos.

ScreenX es una tecnología de cine con proyección múltiple en 270 grados; en lugar de proyectar la película solo en la pantalla principal frontal, Screen X extiende partes selectas de la imagen hacia las paredes laterales del auditorio, rodeando el campo de visión con contenido visual adicional durante escenas clave.

A diferencia de IMAX, que se enfoca en una pantalla más grande y alta con mejor resolución, Screen X envuelve lateralmente con proyecciones panorámicas. Comparado con 4DX, que añade efectos sensoriales (asientos en movimiento, viento, etc.), ScreenX se centra principalmente en extender el contenido visual alrededor del espectador, con toda la comodidad VIP que ofrecen las salas de Andares.

Las salas Screen X de Cinépolis ofrecen una forma diferente de ver cine. EL INFORMADOR/J. Acosta

Una nueva manera de vivir el cine en Guadalajara

Screen X arranca operaciones mañana viernes en Guadalajara, en Cinépolis VIP Andares, con la película "Zootopia 2". Posteriormente le seguirá la tercera entrega de "Avatar" de James Cameron, "Fire and Ash", que se estrena la siguiente semana en cines de México. Los precios rondarán alrededor de los 260 pesos.

"Hay muchas plataformas de streaming. Y la gente busca tener una experiencia diferente, más allá de solamente verlo en sus hogares, o incluso una sala tradicional", comenta Pamela Oscos Martínez, líder de formatos diferenciados en Cinépolis. "O sea, llevarlo más allá a una experiencia donde el cine se pueda vivir, de una manera diferente, más grande, más inmersiva, y eso es lo que nosotros ofrecemos como formato".

Pamela Oscos Martínez, líder de formatos diferenciados en Cinépolis. EL INFORMADOR/J. Acosta

Las películas para Screen X tienen un proceso especial de adaptación o postproducción para incorporar contenido para las pantallas laterales. No toda la película necesariamente usa las pantallas laterales; suelen activarse en escenas seleccionadas para maximizar la inmersión sin saturar al espectador. Cinépolis ha expandido este formato en varias salas del país, incluyendo CDMX, Morelia y otros complejos, e incluso combinándolo con salas VIP o Macro XE para enriquecer aún más la experiencia. Esta es la primera vez que llega a Guadalajara, con miras a expandirse a otras salas de la ZMG.

En resumen, las salas Screen X de Cinépolis ofrecen una forma diferente de ver cine, enfocada en la inmersión visual y panorámica que complementa la proyección convencional para hacer escenas más envolventes y espectaculares. Esto resulta fundamental es un panorama en el que el cine se ve vulnerable ante monopolios crecientes como Netflix, la incertidumbre en torno a Warner; ni el streaming centrado en lo individual, en las pantallas del celular o la televisión, podrían igualar una experiencia como la que ofrece Cinépolis con Screen X.

