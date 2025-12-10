'EPiC: Elvis Presley in Concert'; así luce el impactante primer tráiler

El esperado documental-concierto “EPiC: Elvis Presley in Concert” ha revelado su primer tráiler, un adelanto que revive la magia del “Rey del Rock and Roll” sobre el escenario y promete una experiencia cinematográfica sin precedentes.

El avance, lanzado el 9 de diciembre de 2025, abre con los acordes de “Así habló Zaratustra”, la icónica introducción que acompañaba cada una de las presentaciones de Elvis Presley.

¿Cómo es el tráiler de "EPiC: Elvis Presley in Concert"?

Las imágenes muestran al artista en plena concentración antes de salir al escenario, girando su anillo, marcando el ritmo con el pie y preparándose para encender al público en su histórica residencia en Las Vegas.

El tráiler revela material de archivo restaurado y escenas inéditas que transportan al espectador a 1969, el año en que Elvis regresó triunfalmente a los escenarios con una serie de conciertos que redefinieron su carrera y consolidaron su legado musical.

Dirigida por el nominado al Oscar Baz Luhrmann, responsable de la exitosa biografía Elvis (2022), esta nueva producción se describe como “más que un concierto”: una fusión entre documental, homenaje y experiencia inmersiva, contada a través de la voz y las actuaciones del propio Presley.

El filme busca capturar la energía, el magnetismo y la vulnerabilidad de uno de los artistas más influyentes del siglo XX, explorando el lado humano detrás del mito.

¿Cuándo se estrena "EPiC: Elvis Presley in Concert"?

“EPiC: Elvis Presley in Concert” llegará a los cines de todo el mundo el 27 de febrero de 2026, con una semana exclusiva en formato IMAX a partir del 20 de febrero.

El tráiler oficial puede verse en canales como Rotten Tomatoes Trailers, MUBI y en las redes sociales de los estudios y aquí, donde los fanáticos han reaccionado con entusiasmo ante el regreso del eterno Rey del Rock.

Lo que no sabías de el Rey del Rock: Elvis Presley

El Rey sigue vivo en la memoria de millones de admiradores alrededor del mundo. Sin embargo, muchos de sus misterios y facetas más íntimas se marcharon con él aquel trágico 16 de agosto de 1977, cuando Elvis Presley, el hombre, dejó de existir para dar paso al mito eterno.

Entre los secretos menos conocidos del “Rey del Rock and Roll” se encuentran su afición por las armas de fuego y su sorprendente faceta como agente honorario de la policía antinarcóticos, una distinción que obtuvo por su admiración hacia las fuerzas del orden.

Elvis, el Sheriff

Roy Nixon,comisario del condado de Shelby, lo nombró su ayudante en 1970 , con este cargo el cantante tenía derecho incluso de realizar arrestos.

Elvis no bebía

Al contrario de aquel mito que dice que Elvis bebía mucho, el cantante lo hacía únicamente en reuniones sociales ya que nunca lo tomaba solo en casa.

El gusto por las armas de fuego comenzó desde muy niño junto en su cumpleaños número 11 el joven Elvis Presley pidió a su madre un rifle de juguete, el cual no fue comprado pues en su lugar Gladys Presley madre del cantante le obsequió su primera guitarra.

Este gusto continuó hasta convertirse en el rey del rock y adquirir cientos de armas distintas para coleccionarlas, incluso comprando armas para sus amigos y guardaespaldas que nombró "La Mafia de Memphis".

Elvis, el pistolero por diversión

Al tener una gran colección de armas el cantante buscaba la oportunidad para usarlas y una oportunidad de practicar su tiro era cada vez que uno de sus televisores se descomponía , pues en vez de solo repararlo el rey le disparaba justo en el cinescopio.

Elvis, el karateca

Además de el gusto por las armas de fuego el rey entreno muy duro para convertir sus manos en armas de defensa personal.

Pues el Karate proporcionó a Elvis una defensa muy buena, además de darle pasos muy útiles para bailar sobre el escenario.

Ya que los pasos y poses de Karate las usaba en sus conciertos mientras cantaba y los asistentes aplaudían al rey por su estilo a finales de los 70.

Elvis, el coleccionista

Al llegar a la cumbre de su carrera Elvis contaba con una fortuna inmensa, lo que le permitía vivir prácticamente como rey.

Claro que un rey necesita un carruaje, el cual fue un Cadillac Fleedwood de 1955, color rosa un regaló a sus padres como primer auto.

Después de esto Elvis adquirió más de 200 modelos de automóviles diferentes, entre Cadillacs, Lincons, Chevy's, el cantante regalaba muchos de ellos a familiares y amigos por lo cual siempre cambiaba de autos para su uso personal.

Algunos de los 200 modelos que Elvis Presley manejó durante sus años dorados, están en el museo dedicado a su vida ubicado en su casa Graceland.

El castillo del rey

Elvis, quien siempre vivió en casas chicas que proporcionaba el gobierno, prometió a sus padres comprarles una y lo cumplió, pues en el verano de 1956 adquirió su mansión a la cual llamó Graceland.

Está siempre fue la casa de Elvis donde vivió los mejores momentos de su vida y también dónde años más tarde encontraría la muerte.

Actualmente la casa de Elvis sigue en pie y se utiliza como museo de la vida, legado y obra del cantante, otra curiosidad es que la casa es la más visitada de los Estados Unidos, después de la casa blanca.

El legado que dejó Elvis Presley va desde su música hasta su vestimenta, pues el día de hoy existen tribus urbanas como lo son los rockabillys los cuales utilizan a semejanza del rey del rock vestimenta y escuchan sus canciones.

Siendo iconos de la cultura pop sigue dentro de nuestros días pues el rey se encuentra en películas en canciones en estampas y en muchas revistas las cuales siguen haciendo alusión a su gran década a su gran carrera y estilo que poseía.

El mundo lo sigue recordando como el único e inigualable Elvis Presley el rey del rock and roll.

Con información de SUN.

