Vecna y los Demogorgons invaden CDMX con nueva experiencia inmersiva de Stranger Things

Vecna, los Demogorgons y Once llegan a la Ciudad de México con “Stranger Things: The Experience”, una propuesta inmersiva inspirada en la exitosa serie de Netflix que estará disponible a partir de este sábado. En este recorrido físico, los asistentes podrán acceder a contenido exclusivo creado para el evento, diseñado para que cada visitante se sienta parte del universo de Hawkins.

Rodrigo Mathias, CEO de DC Set Group y creador de la experiencia, explicó que la capital mexicana fue elegida porque representa un mercado clave para Netflix, tanto por su consumo de series como por su relevancia cultural. Señaló que la ciudad ofrecía las condiciones perfectas para albergar esta producción interactiva.

La experiencia, instalada en Expo Reforma, invita al público a internarse en los laboratorios presentes en la ficción. A través de dinámicas grupales, escenas grabadas por el reparto original y materiales con realidad aumentada, los visitantes podrán interactuar con los personajes e incluso enfrentarse a las criaturas más icónicas del programa.

El lanzamiento coincide con el reciente estreno de la primera parte de la temporada final de Stranger Things, que en sus primeros días se posicionó como uno de los mayores debuts televisivos en inglés dentro de la plataforma, solo superado por la producción surcoreana El Juego del Calamar.

Para aprovechar el final de la serie tras diez años y cinco temporadas, los creadores y organizadores del evento decidieron ampliar de marzo a mayo la disponibilidad del evento, con la que esperan atraer a más de 200 mil personas de todas las edades en la capital mexicana.

“Las series y películas se vuelven cada vez más relevantes y es muy importante darle a los fans de estas serie una experiencia que se sienta real con lo que han visto en la serie. Son producciones de muy alto nivel”, explica el director general de la organizadora Fever Mexico, Santiago Muñoz.

Desde la producción del evento destacan las cuatro plantas utilizadas para albergar la experiencia, con una primera ambientada en Hawkins en la que se puede desde jugar en las arcades favoritas de los protagonistas, tomarse un helado o pizza en los 'malls' americanos o hacerse fotos con los sets más famosos de la producción.

“Tener una experiencia que no es simplemente donde entras, sacas unas fotos y después se termina, aquí entras y vives como un actor, formas parte de un episodio en el que enfrentas a Vecna. Es algo único”, sentencia Mathias.

Las entradas tienen un costo de 616 pesos mexicanos y por el momento ya están agotadas para su primer día de exhibición.

YC