Bad Bunny en México: ¿Cómo llegar al Estadio GNP? Aquí las rutas

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se prepara para arrancar su serie de conciertos en la Ciudad de México, con un total de ocho presentaciones en el Estadio GNP como parte de su gira internacional Debí tirar más fotos World Tour. Sin embargo, debido a la alta concentración de personas, llegar al recinto podría convertirse en una tarea complicada.Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que desplegará un operativo en las zonas cercanas al estadio para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar, en la medida de lo posible, la saturación de calles y avenidas.De acuerdo con el calendario de actividades del recinto, Bad Bunny ofrecerá conciertos los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, en los cuales se estima la asistencia de más de 500 mil personas, entre locales, visitantes y extranjeros de más de 70 países.Un evento de esta magnitud puede representar un riesgo para la seguridad pública, por lo que la SSC pondrá a disposición 39 vehículos oficiales, 10 motopatrullas, 9 grúas, 1 autobús, 2 drones y 1 helicóptero del agrupamiento Cóndores para realizar sobrevuelos de vigilancia.Esto se suma a los 650 elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que se encargarán de resguardar accesos, salidas, gradas, pasillos y zonas de estacionamiento. Asimismo, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito coordinará la circulación vehicular y regulará los puntos de entrada y salida del recinto.Existen diversas rutas para llegar al Estadio GNP Seguros; sin embargo, debido a la gran movilización de personas prevista, las autoridades capitalinas compartieron algunas alternativas viales, entre ellas:El Estadio GNP se encuentra en la zona de Ciudad Deportiva, alcaldía Iztacalco, junto al Autódromo Hermanos Rodríguez.Metro (opción más recomendada)Línea 9 (Tacubaya–Pantitlán)Estaciones más cercanas:Desde cualquiera caminarás entre 10 y 15 minutos.MetrobúsLínea 2 (Tacubaya–Tepalcates)Estaciones cercanas:Auto particularVías principales:El estadio sí cuenta con estacionamiento, pero se satura rápido en eventos.Uber, Didi y TaxiFunciona bien para llegarPara salir puede haber:Ticket2Ride (servicio de conciertos)Sale desde puntos como:Costo aproximado: $350 (ida y vuelta)Llega con mínimo 1.5 a 2 horas de anticipación, especialmente en conciertos grandes como los de Bad Bunny, ya que la zona se satura por completo.Cabe destacar que el concierto inicia a las 21:00 horas y podría concluir alrededor de las 23:30, por lo que es importante considerar este horario para planear tus traslados.Ante la gran afluencia que se espera para los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP, planear con anticipación la ruta y el medio de transporte será clave para evitar contratiempos. Usar transporte público, prever tiempos de traslado y atender las recomendaciones de las autoridades permitirá disfrutar del evento con mayor seguridad y sin estrés.Asimismo, las autoridades de la Ciudad de México recomiendan estar al tanto de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para recibir alertas sobre movilidad, recomendaciones en tiempo real y canales de contacto directo durante cada concierto.