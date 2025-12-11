Netflix revela a Toph del live action de 'Avatar: La leyenda de Aang'

La segunda temporada de “Avatar: La leyenda de Aang” está casi por llegar , Netflix compartió el primer póster oficial a través de redes sociales y podemos ver la apariencia de de Miya Cech caracterizando el papel de Toph, uno de los personajes más queridos de la serie original.

En el póster también podemos apreciar el regreso de varios miembros del cast, Aang interpretado por Gordon Comier, junto a Kiawntiio quien caracteriza a Katara y a Ian Ousley como Sokka, personajes que en esta segunda temporada se embarcan en una aventura para descubrir nuevos reinos y seguir entrenando al Avatar.

La imagen oficial presenta a Miya Cech portando el atuendo clásico de Toph: una túnica corta sin mangas en tonos verdes y beige, fiel al diseño original del personaje. Además, se le ve descalza, un rasgo característico que refuerza su conexión con la tierra.

¿De qué tratará la segunda temporada de "Avatar: La leyenda de Aang"?

La segunda temporada retomará la historia justo después de los acontecimientos vistos en la primera entrega del live action, cuando Aang despierta tras permanecer cien años congelado en un iceberg.

Trailer de la temporada 1:

Al descubrir que la Nación del Fuego ha iniciado una guerra para dominar el mundo, Aang acepta su destino como el Avatar, el único capaz de dominar los cuatro elementos: agua, tierra, fuego y aire.

Perseguido por el príncipe Zuko, el joven Avatar decide emprender un viaje hacia el Reino Tierra con el objetivo de aprender a controlar el elemento tierra y así proteger a sus amigos y enfrentar la creciente amenaza.

En esta nueva temporada de "Avatar: La leyenda de Aang" se introducirá oficialmente a Toph, interpretada por Miya Cech, y también marcará el regreso de Azula, a quien da vida Elizabeth Yu. Mientras Aang se enfrenta al reto de dominar un nuevo elemento, la tensión con la Nación del Fuego aumentará, intensificando el conflicto que amenaza el equilibrio del mundo.

TG