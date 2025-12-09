Hace unos momentos, Ocesa ha difundido un comunicado en el que confirma el regreso de System of a Down a tierras mexicanas. Tras el éxito de su gira por estadios en Norteamérica este verano y miles de boletos vendidos en América Latina, la banda de Nu-Metal ganadora del Grammy regresará a México el próximo 27 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

La noticia llega tras el anuncio de su gira por Europa y Reino Unido agendado para el próximo año.

Para la fecha anunciada en México, S.O.A.D. contará con la banda británica de punk IDLES como teloneros.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

La preventa para fanáticos comienza el día de mañana 10 de diciembre a las 10:00 horas mientras que la Preventa Banamex se realizará el próximo lunes 15 de diciembre. La venta general está agendada para el martes de 16 de diciembre.

Todas estas fechas de compra se realizarán a través de la plataforma Ticketmaster o en la taquilla física del Estadio GNP Seguros.

La banda formada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan ha logrado vender más de 42 millones de discos en todo el mundo y se ha presentado en los principales estadios, festivales y recintos del mundo. El grupo originario de Los Ángeles en la década de los 90s reúne diversas inspiraciones políticas, sonoras y espirituales que han logrado un sonido distintivo explorado en cinco álbumes de estudio.

El anuncio se da a poco más de veinte años de la publicación de Hypnotize, el último trabajo de la agrupación, y tras múltiples rumores de posibles rompimientos, reemplazos o hasta desarrollo de nueva música.

