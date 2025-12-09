5 Seconds of Summer en México: Fechas, sedes, boletos y preventa

espués de años fuera de los escenarios, la banda australiana de pop-rock 5 Seconds of Summer regresa con una nueva gira promocional de su más reciente álbum EVERYONE’S A STAR!, cuyo recorrido llegará a tres de las ciudades más importantes de la República Mexicana. Aquí te compartimos todos los detalles.

El anuncio fue publicado esta mañana por la promotora musical Ocesa, que a través de sus redes sociales reveló que la agrupación visitará la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como parte de su EVERYONE’S A STAR! World Tour.

Tras el anuncio, las redes sociales se inundaron de comentarios de fanáticos mexicanos emocionados, quienes habían esperado por más de dos años el regreso de la agrupación luego de un periodo de inactividad.

¿Cuándo y en qué recintos se presentará 5SOS en México?

Luke, Ashton, Michael y Calum llegarán a México en septiembre de 2026 con un nuevo y renovado show que incluirá la presentación oficial de su más reciente disco, así como algunos de sus grandes éxitos como She Looks So Perfect, Youngblood, Teeth y Lie to Me.

Las fechas oficiales en el país son las siguientes:

Ciudad de México — Palacio de los Deportes — 9 de septiembre de 2026

Guadalajara — Auditorio Telmex — 11 de septiembre de 2026

Monterrey — Auditorio Banamex — 12 de septiembre de 2026

Esta serie de conciertos forma parte de su gira por Latinoamérica, que también incluye fechas en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Brasil.

¿Cuándo es la preventa de boletos para los conciertos de 5SOS?

La venta de boletos se realizará a través del sitio web de Ticketmaster y contará con diferentes etapas de preventa. Estas son las fechas oficiales:

Preventa Fans (Banamex): 10 de diciembre a las 10:00 a. m.

10 de diciembre a las 10:00 a. m. Preventa Beyond (Banamex): 11 de diciembre a las 9:00 a. m.

11 de diciembre a las 9:00 a. m. Preventa Priority (Banamex): 12 de diciembre a las 9:00 a. m.

12 de diciembre a las 9:00 a. m. Preventa Banamex: 15 de diciembre a las 11:00 a. m.

15 de diciembre a las 11:00 a. m. Venta general: 16 de diciembre a las 11:00 a. m. con todas las tarjetas

Una vez abierta la venta general, también podrás adquirir tus entradas directamente en las taquillas de los recintos sin cargos por servicio.

Con un repertorio renovado y una producción completamente nueva, 5 Seconds of Summer promete encender los escenarios mexicanos, demostrando por qué sigue siendo una de las bandas más queridas, sólidas y exitosas a nivel internacional, manteniéndose unida y fiel a su estilo a lo largo de los años.

