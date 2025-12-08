Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 9 al 14 de diciembre

En esta semana del 9 al 14 de diciembre, las predicciones de Mizada Mohamed destacan que varias energías astrales se alinean para impulsar a ciertos signos del zodiaco con mayor fuerza que de costumbre.

A pesar de que diciembre suele percibirse como un cierre de ciclo donde todo se detiene, Mizada señala que este periodo en particular abre una ventana de oportunidades, especialmente en temas de trabajo, dinero, decisiones importantes y crecimiento personal.

La astróloga resalta que es un momento para escuchar la intuición, avanzar sin miedo y permitir que lo que estaba atorado finalmente fluya.

A continuación te compartimos los signos más favorecidos durante estos días.

Tauro

La energía astral favorece el trabajo, el dinero y los compromisos: es un buen periodo para firmar acuerdos, concretar negociaciones o resolver trámites pendientes. Al mismo tiempo, la semana invita a sanar viejas heridas —liberar el pasado permitirá que lo nuevo entre con fuerza.

Cáncer

Los cambios internos que has venido gestando se concretan: podrían haber mudanzas, remodelaciones o decisiones de independencia. Entre el 11 y el 12 de diciembre puede presentarse una reunión importante con posibles recompensas económicas o reconocimiento.

Sagitario

Esta semana eres protagonista. Con varios planetas en tu signo, la intuición y la energía de expansión están al máximo. Es un periodo ideal para hablar, negociar, firmar contratos, viajar, emprender… todo puede fluir con buena fortuna. También es momento de cerrar ciclos y quedarte solo con lo que realmente vale.

Capricornio

Se abre un espacio para decisiones importantes, cambios laborales, convenios, compras o ventas. Es una semana para enfocarte en ti, priorizar tu bienestar y planear con cabeza fría: lo que hagas ahora puede marcar un camino más próspero.

Acuario

Las oportunidades laborales o de crecimiento pueden aparecer, incluso en pleno cierre de año. Proyectos, ingresos extra o trabajos nuevos tienen buena probabilidad de concretarse. Este periodo te favorece si estás abierto a lo nuevo.

MF