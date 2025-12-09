HBO Max ya tiene listos sus estrenos para una semana llena de entretenimiento pues del 9 al 14 de diciembre llegan al streaming varias películas emotivas y nuevos episodios de tus series favoritas; acompañanos a descubrir los mejores contenidos de los próximos días y empápate de increíbles histrias.

Una de las pelis que más destacan es “No se aceptan devoluciones” que llega a HBO Max el 10 de diciembre, la cinta protagonizada Eugenio Derbez, lanzada en 2013, se convirtió en un fenómeno de taquilla pues narra la vida de Valentín, un hombre relajado cuya rutina cambia radicalmente cuando una antigua pareja le deja a su hija Maggie, una bebé de cuya existencia no tenía conocimiento.

Sin experiencia en la paternidad, Valentín decide hacerse cargo de la niña y se traslada a Los Ángeles, donde inicia una nueva etapa trabajando como doble en producciones cinematográficas. Durante seis años, ambos construyen un vínculo profundo y cariñoso, superando diversos retos.

La trama da un giro dramático cuando la madre biológica de Maggie regresa para exigir la custodia de la niña.

En el mismo trata de los largometrajes emotivos, está “La decisión más difícil” que se estrena el 10 de diciembre e inspirada en la novela de Jodi Picoult, “My Sister's Keeper” relata la historia de Sara (Cameron Diaz) y Brian (Jason Patric), una pareja cuya hija mayor padece leucemia y no cuenta con un donante compatible dentro de su familia.

Ante esta situación, un médico les propone tener otro hijo con el propósito de que pueda ser su donante. Así nace Anna, quien once años después decide llevar a sus padres a juicio cuando le solicitan que entregue un riñón para salvar a su hermana.

Estrenos de la semana de HBO Max

10 de diciembre: La decisión más difícil.

10 de diciembre: No se aceptan devoluciones.

10 de diciembre: Tienes un E-mail.

12 de diciembre: Billy y Mandy salvan la Navidad.

12 de diciembre: Indomables.

Soy Frankelda: Proximamente (fecha por confirmar)

Nuevos episodios

Black Clover| T3 y T3.

Bahar.

Harry Potter: Magos Pasteleros.

Hora de aventura: con Fionna y Cake.

I Love LA.

Mentes extraordinarias.

Georgie y Mandy- Su Primer Matrimonio.



