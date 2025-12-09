Habrá que sumar una nueva polémica al largo historial que ha reunido Miss Universo 2025. Unos reporteros de Telemundo revelaron que Fátima Bosch decidió abandonar el programa "Pica y se extiende" luego de que alguna pregunta hubiese incomodado a la Miss Universo 2025. Sin embargo, la tabasqueña no se ha pronunciado al respecto y no hay un registro en video de lo sucedido.

Esta sería la situación. Bosch se presentó en dicho programa de Telemundo para ser entrevistado por Lourdes Stephen y Carlos Adyan quienes cuestionaron a la recién coronada Miss Universo con los siguientes temas:

El estado de salud de Miss Jamaica a casi un mes de haber sufrido el accidente en las preliminares de Miss Universo

a casi un mes de haber sufrido el accidente en las preliminares de Miss Universo La investigación del presunto vínculo de Raúl Rocha Cantú con el tráfico de combustible, armas y drogas

del presunto vínculo de con el La d emanda penal que Nawat Itsaragrisil interpuso en contra de Bosch en Tailandia por presunta difamación tras su pelea viral previo a la sección eliminatoria del certamen

por presunta difamación tras su pelea viral previo a la sección eliminatoria del certamen La polémica por los supuestos beneficios que otorga contar con una nacionalidad determinada con respecto al resto en términos de visa y permisos de viajes

Con respecto a la demanda, Bosch aseguró que no tenía ninguna demanda y que no ha difamado a nadie. Por otro lado, buscó cambiar el foco de las polémicas y concentrarse en temas como el empoderamiento de la mujer y buscar apoyar a las causas vulnerables. "Yo creo que eso en la sociedad debería resonar más que cosas o mentiras externas que no son realidad".

Tras esta intervención, la Miss Universo habría abandonado el programa, al menos de acuerdo con Carlos Adyan. En los clips posteriores, ya no aparece Fátima y solo se muestra a la pareja de presentadores explicando que era necesario hacer esa clase de preguntas en pleno compromiso con la audiencia y su derecho a conocer las respuestas de estos temas de actualidad en Miss Universo.

Presentadores de Telemundo reaccionan al abandono de Bosch al programa

"Nosotros fuimos claros desde el principio, incluso fuera del aire. Le decía yo a ella que teníamos preguntas fuertes para elaborar (...) Aquí se hicieron con el respeto que ella merece y que merece cualquier reina de belleza y cualquier persona que entra a este estudio, pero las preguntas había que hacerlas", señaló Adyan.

Por otro lado, también reveló que la propia Bosch le confirmó la existencia de la demanda de Nawat fuera de cámaras. Sin embargo, cuando fue cuestionada delante de la grabación, ella lo nego.

Con respecto a la huida de la entrevistada, Carlos Adyan especula que el abandono de Bosch se dio por molestias ante los cuestionamientos. E incluso reveló que la tabasqueña decidió abandonar el estudio en Uber, en lugar del transporte que Telemundo le tenía preparado. Con ello la Miss Universo también habría rechazado participar en un evento de celebración que la productora tenía preparado.

Te puede interesar: Reportan sismo de 4 grados en Puerto Vallarta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

