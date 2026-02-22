Suspenden presentación de Kali Uchis en el Auditorio Telmex

Luego de los hechos de seguridad acontecidos este domingo en varios puntos de Jalisco, el concierto de Kali Uchis programado para este día en el Auditorio Telmex fue cancelado, según se informó mediante un aviso oficial dirigido al público de Guadalajara.

La notificación señala que el espectáculo no se llevará a cabo debido a “circunstancias ajenas al artista, al promotor y al recinto”.

En el comunicado también se detalló el procedimiento para la devolución del dinero. Quienes adquirieron sus entradas en línea recibirán el reembolso automático en la tarjeta utilizada para la compra, sujeto a los plazos establecidos por cada institución bancaria. Por otro lado, las personas que compraron boletos en taquilla podrán solicitar la devolución directamente en el mismo punto de venta durante los próximos días.

Para resolver dudas adicionales, la organización indicó que los asistentes pueden consultar la política de compra disponible en el enlace oficial proporcionado en el aviso.

