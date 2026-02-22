Bradley Cooper regresa a la silla de dirección con la película ¿Está funcionando esto?, una película de comedia dramática, perfecta para ver hoy en tu sala de cine favorita.Mientras su matrimonio se desmorona silenciosamente, Alex enfrenta la mediana edad y un inminente divorcio, buscando un nuevo propósito en la escena humorística de Nueva York, a la vez, Tess confronta los sacrificios que hizo por su familia, lo que los obliga a navegar por la crianza compartida, la identidad, y la posibilidad de que el amor adopte una nueva forma.Esta es la primera película dirigida por Bradley Cooper que no logra ninguna nominación al Oscar, ya que sus filmes previos habían logrado reconocimiento: Nace una estrella y Maestro.(Is this thing on?)De Bradley Cooper.Con Will Arnett, Laura Dern, Bradley Cooper, Andra Day, Blake Kate, Sean Hayes.Estados Unidos, 2025.XM