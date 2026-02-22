Domingo, 22 de Febrero 2026

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “¿Está funcionando esto?”

Los aficionados al cine de comedia y drama la película ¿Está funcionando esto? Ya está en las salas de cine tapatías

Por: Xochitl Martínez

"¿Está funcionando esto?" ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.

Bradley Cooper regresa a la silla de dirección con la película ¿Está funcionando esto?, una película de comedia dramática, perfecta para ver hoy en tu sala de cine favorita.

¿Está funcionando esto?. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.

Mientras su matrimonio se desmorona silenciosamente, Alex enfrenta la mediana edad y un inminente divorcio, buscando un nuevo propósito en la escena humorística de Nueva York, a la vez, Tess confronta los sacrificios que hizo por su familia, lo que los obliga a navegar por la crianza compartida, la identidad, y la posibilidad de que el amor adopte una nueva forma.

¿Está funcionando esto?. ESPECIAL/SEARCHLIGHT PICTURES.

Esta es la primera película dirigida por Bradley Cooper que no logra ninguna nominación al Oscar, ya que sus filmes previos habían logrado reconocimiento: Nace una estrella y Maestro.

¿Está funcionando esto?

(Is this thing on?)

De Bradley Cooper.

Con Will Arnett, Laura Dern, Bradley Cooper, Andra Day, Blake Kate, Sean Hayes.

Estados Unidos, 2025.

