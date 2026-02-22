AriesSe aproxima un encuentro pasajero que podría parecer un simple impulso; sin embargo, tiene el potencial de dejar una huella más profunda de lo que imaginas.TauroEn el ámbito sentimental comienza a gestarse un cambio. Es posible que conozcas a alguien nuevo o que, de manera inesperada, percibas una creciente cercanía hacia una persona que antes considerabas simplemente habitual.GéminisHay alguien que ha insistido en permanecer a tu lado. No adoptes una actitud distante por simple orgullo; si ha demostrado con hechos su interés, date la oportunidad de conocer sin autosabotearte.CáncerComienza a priorizar tu bienestar antes de intentar resolver la vida de los demás. No estás obligado a asumir responsabilidades que no te corresponden.LeoEn el ámbito afectivo, modera la idealización. No sitúes en un pedestal a quien apenas cumple con lo esencial.VirgoNo permitas que afectos del pasado regresen a confundirte; algunos solo buscan confirmar si aún ejercen influencia sobre ti. Ya no estás para juegos emocionales.LibraAmores del pasado pueden reaparecer, no por destino, sino por ego. No estás para ser prueba de nadie; si regresan, que sea para cerrar ciclos, no para repetir historias ya conocidas.EscorpiónEn ocasiones, tu mente construye escenarios inexistentes y terminas afectando la relación por inseguridades infundadas. Amar no es vigilar, sino confiar.SagitarioNo subestimes las nuevas conexiones; en ocasiones, el éxito se presenta en forma de amistad.CapricornioActúa con cautela ante relaciones pasajeras; aunque no sueles entregarte con facilidad, cuando lo haces puedes involucrarte más de lo previsto. Evita situaciones que puedan afectar tu serenidad o tu dignidad.AcuarioEsa persona del pasado no te permitió avanzar porque tampoco decidiste soltar por completo. Hoy es momento de abrirte al futuro; arriesgarse no es perder, sino vivir.PiscisSi ya diste el primer paso y la otra persona sigue mostrando desinterés, no esperes más. Quien desea estar, estará; tú no estás para suplicar atención.