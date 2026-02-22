Aries

Se aproxima un encuentro pasajero que podría parecer un simple impulso; sin embargo, tiene el potencial de dejar una huella más profunda de lo que imaginas.

Tauro

En el ámbito sentimental comienza a gestarse un cambio. Es posible que conozcas a alguien nuevo o que, de manera inesperada, percibas una creciente cercanía hacia una persona que antes considerabas simplemente habitual.

Géminis

Hay alguien que ha insistido en permanecer a tu lado. No adoptes una actitud distante por simple orgullo; si ha demostrado con hechos su interés, date la oportunidad de conocer sin autosabotearte.

Cáncer

Comienza a priorizar tu bienestar antes de intentar resolver la vida de los demás. No estás obligado a asumir responsabilidades que no te corresponden.

Leo

En el ámbito afectivo, modera la idealización. No sitúes en un pedestal a quien apenas cumple con lo esencial.

Virgo

No permitas que afectos del pasado regresen a confundirte ; algunos solo buscan confirmar si aún ejercen influencia sobre ti. Ya no estás para juegos emocionales.

Libra

Amores del pasado pueden reaparecer, no por destino, sino por ego. No estás para ser prueba de nadie; si regresan, que sea para cerrar ciclos, no para repetir historias ya conocidas.

Escorpión

En ocasiones, tu mente construye escenarios inexistentes y terminas afectando la relación por inseguridades infundadas. Amar no es vigilar, sino confiar.

Sagitario

No subestimes las nuevas conexiones; en ocasiones, el éxito se presenta en forma de amistad.

Capricornio

Actúa con cautela ante relaciones pasajeras; aunque no sueles entregarte con facilidad, cuando lo haces puedes involucrarte más de lo previsto. Evita situaciones que puedan afectar tu serenidad o tu dignidad.

Acuario

Esa persona del pasado no te permitió avanzar porque tampoco decidiste soltar por completo. Hoy es momento de abrirte al futuro; arriesgarse no es perder, sino vivir.

Piscis