Cierran recintos culturales en Jalisco y reprograman concierto de la Filarmónica

Las autoridades culturales informaron que este domingo 22 de febrero permanecerán cerrados los recintos pertenecientes al OPD de Museos, Exposiciones y Galerías, así como los teatros administrados por la Secretaría de Cultura de Jalisco, como medida derivada de los acontecimientos registrados hoy en el estado de Jalisco.

En el mismo aviso oficial se confirmó que el concierto programado para este día por la Orquesta Filarmónica de Jalisco, previsto a las 12:30 horas, no se llevará a cabo en el Teatro Degollado y será reprogramado. Las nuevas fechas se darán a conocer posteriormente a través de los canales institucionales.

Las instituciones agradecieron la comprensión del público y reiteraron que cualquier actualización sobre actividades culturales se difundirá por medios oficiales. Mientras tanto, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información que emitan las autoridades.

MB

