Supernova Génesis 2026: Horarios, influencers y dónde ver las peleas en vivo

El mundo del entretenimiento digital está a punto de vivir una de sus noches más memorables y virales del año. Este 26 de abril, la imponente Arena Ciudad de México se vestirá de gala para recibir el esperado evento de boxeo Supernova Génesis.

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Tras semanas de intensas polémicas y debates que se volvieron tendencia en todas las redes sociales, los creadores de contenido están listos. A pocas horas de subir al cuadrilátero, la expectativa ha alcanzado su punto máximo entre los millones de seguidores.

Este fenómeno no solo representa un simple combate, sino el inicio de una nueva era en el entretenimiento digital. Con inesperados cambios de última hora y muchas sorpresas prometidas, el evento busca redefinir la forma en que consumimos contenido en vivo.

El épico salto de los streamers al cuadrilátero

La fusión entre el deporte de contacto y las personalidades de internet ha demostrado ser una fórmula de éxito rotundo. Supernova Génesis toma este concepto y lo eleva a un nivel nunca antes visto en la capital del país.

El recinto elegido, la Arena Ciudad de México, es conocido por albergar los espectáculos más grandes de talla internacional. Ahora, sus instalaciones se convertirán en el epicentro de los golpes, la pasión y el orgullo de los streamers más populares del momento.

Uno de los detalles que más ha capturado la atención del público es la estructura del torneo. La organización ha decidido romper esquemas desde el primer minuto, anunciando que la velada iniciará con un explosivo enfrentamiento femenino.

Cartelera oficial: ¿Quién pelea en Supernova Génesis?

Para que no te pierdas ningún detalle de la acción, aquí te presentamos el orden oficial de las peleas. Cada uno de estos combates ha sido precedido por una intensa rivalidad en plataformas digitales, lo que garantiza un espectáculo lleno de adrenalina.

Milica vs Ari Geli: El combate encargado de inaugurar la noche. Un duelo femenino que promete encender los ánimos desde el primer campanazo.

El combate encargado de inaugurar la noche. Un duelo femenino que promete encender los ánimos desde el primer campanazo. El Abraham vs Nando: Dos personalidades que dejarán los teclados para demostrar quién tiene los mejores puños en el ring.

Dos personalidades que dejarán los teclados para demostrar quién tiene los mejores puños en el ring. Lonche vs Willito: Un choque de estilos que ha generado muchísima conversación y apuestas entre la comunidad de seguidores.

Un choque de estilos que ha generado muchísima conversación y apuestas entre la comunidad de seguidores. Kim Shantal vs Karely Ruiz: Sin duda, uno de los enfrentamientos más esperados de la noche, protagonizado por dos gigantes de las redes sociales.

Sin duda, uno de los enfrentamientos más esperados de la noche, protagonizado por dos gigantes de las redes sociales. Mario Bautista vs Aron Mercury: La música y la creación de contenido colisionan en una pelea que mantendrá a todos al borde del asiento.

La música y la creación de contenido colisionan en una pelea que mantendrá a todos al borde del asiento. Alana Flores vs Flor Vigna: Un cierre espectacular para la división femenina, con dos figuras dispuestas a dejarlo todo en la lona.

Música, comedia y dónde ver la transmisión en vivo

Pero Supernova Génesis no se trata únicamente de boxeo. La música será una parte fundamental de la experiencia, transformando los intermedios en verdaderos conciertos de primer nivel para todos los asistentes y espectadores.

Entre los combates, el público podrá disfrutar de shows en vivo con artistas de talla internacional. El regional mexicano y el género urbano se harán presentes con las actuaciones estelares de Carín León, Ozuna y Óscar Maydon , además de otros invitados sorpresa.

Para llevar el entretenimiento a otro nivel, la narración de los combates contará con un toque de humor inigualable. La dupla encargada de acompañar al público en los micrófonos serán los comediantes Ricardo Pérez y José Luis Slobotzky.

Los creadores del exitoso podcast La Cotorrisa aportarán su característico estilo irreverente y divertido. Su participación asegura que las risas no faltarán, equilibrando la tensión deportiva con la mejor comedia de internet.

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En cuanto a la transmisión, el evento marcará un hito histórico en las plataformas de video. Por primera vez, la cobertura principal se realizará a través del gigante del streaming Netflix, comenzando en punto de las 7:00 pm.

No obstante, los verdaderos fanáticos podrán comenzar a vivir la experiencia mucho antes. La transmisión de la alfombra roja y las primeras peleas de la cartelera iniciará a las 4:00 pm de forma gratuita.

Esta cobertura previa estará disponible a través de las plataformas digitales Twitch y YouTube. De esta manera, nadie se quedará sin la oportunidad de ser parte de este magno evento que paralizará el internet.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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