El video de Nodal y Ángela que desmiente su separación

La relación sentimental entre Christian Nodal y Ángela Aguilar acaparó la atención mediática durante las últimas semanas de abril. En medios e internet se especuló sobre un divorcio inminente tras el lanzamiento del videoclip "Un Vals", donde participó una modelo con un parecido físico a la cantante argentina Cazzu, expareja del cantautor sonorense. Esta situación generó una fuerte polémica por el contexto de las relaciones románticas que ha sostenido el músico sonorense.

Sin embargo, este fin de semana la pareja habría decidido frenar las teorías de internet con unos videos compartidos por Ángela Aguilar. A través de sus cuentas oficiales de Instagram, publicaron contenido en video donde se les ve cabalgando juntos en el rancho familiar de los Aguilar, instalación ubicada en el estado de Zacatecas. Estas imágenes compartidas responden al "cómo" y "dónde" de esta historia, calmando a sus fans.

Historia de Instagram de Ángela Aguilar que desmintiría separación de Nodal

El silencio de la familia Aguilar

Mientras los jóvenes cantantes retomaban el control de su propia narrativa digital, Pepe Aguilar optó por mantener distancia del tema. Al ser cuestionado por la prensa en un evento ecuestre reciente en la capital, el intérprete se limitó a decir que no es vocero de su hija menor. Esta postura, sin embargo, alimentó temporalmente las dudas.

Quienes sí intervinieron para aclarar la situación fueron figuras cercanas a la pareja, como el presentador de televisión Jomari Goyso y el creador de contenido Papi Kunno. Ambos confirmaron en sus respectivas plataformas digitales que el matrimonio se encontraba aislado y en paz, alejado del foco mediático que imperaba en los medios.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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