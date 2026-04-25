Crunchyroll revela estrenos en la CCXP 2026: Fantasía, romance y ciencia ficción

Historias de romances, de batallas, de la vida diaria, comedias, terror y embrollos; la plataforma Crunchyroll compartió en un panel exclusivo durante la CCXP Mexico 2026, en el que EL INFORMADOR estuvo presente, el calendario de producciones que la compañía prepara para el público global -y para México- a lo largo de este año y el siguiente. El anuncio diversifica géneros, explora públicos distintos y reafirma la presencia del anime como una industria cultural imparable y en expansión.

Fantasía, romance, ciencia ficción y comedia convivirán en una programación que refleja la amplitud temática del medio. Entre los proyectos presentados, algunos corresponden a franquicias ya consolidadas, mientras que otros representan apuestas narrativas recientes que buscan ampliar los horizontes del anime contemporáneo.

That Time I Got Reincarnated as a Slime — Lágrimas del mar celeste

Uno de los anuncios más destacados fue el estreno cinematográfico de la popular franquicia That Time I Got Reincarnated as a Slime, que llegará a las salas de cine de México con la película Lágrimas del mar celeste. La historia continúa el recorrido de Rimuru, un personaje que, tras morir en su vida anterior, renace en un mundo fantástico bajo la forma de una criatura aparentemente débil, pero que pronto desarrolla habilidades extraordinarias.

La saga ha evolucionado con el tiempo hacia una narrativa sobre organización social y convivencia entre distintas especies, en la que el protagonista busca construir una comunidad estable en medio de tensiones políticas y amenazas externas. El salto al formato cinematográfico llega a cines en México el próximo 30 de abril.

CORTESÍA/Crunchyroll

Skeleton Knight in Another World

Otro de los títulos anunciados fue la segunda temporada de Skeleton Knight in Another World, una serie que combina aventura, humor y acción dentro del universo de la fantasía medieval. La historia sigue a un jugador que despierta atrapado en el cuerpo de un caballero esqueleto en un mundo similar al de un videojuego. La nueva temporada promete ampliar el universo narrativo de la serie, explorando con mayor profundidad las relaciones entre reinos, la política interna del mundo ficticio y el papel del protagonista como protector de los más vulnerables. La segunda temporada se estrenará en julio en Crunchyroll.

Reborn as a Space Mercenary

En el terreno de la ciencia ficción, la plataforma anunció el estreno de Reborn as a Space Mercenary, una historia que traslada el concepto del isekai —la reencarnación en otro mundo— al espacio exterior. El protagonista despierta en un universo que recuerda a un videojuego de ciencia ficción, donde trabaja como mercenario y participa en conflictos entre corporaciones, piratas y colonias interplanetarias.

La serie representa una expansión del género hacia territorios menos tradicionales, combinando exploración espacial con narrativa de acción y supervivencia. Este cruce entre fantasía y tecnología refleja el interés actual de la industria por diversificar sus escenarios narrativos. El anime se estrenará en octubre de este año.

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Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life

Entre los nuevos proyectos presentados se encuentra Hanaori-san Still Wants to Fight in the Next Life, una comedia romántica que introduce un giro al género de la fantasía. La historia sigue a un antiguo rey demonio que renace en el mundo moderno como un adulto desempleado, mientras que la heroína que lo derrotó en su vida anterior reaparece como una estudiante de preparatoria.

El relato se construye a partir del contraste entre un pasado marcado por la guerra y un presente dominado por la vida cotidiana. Más que una historia de combate, la serie explora la convivencia entre antiguos enemigos y la posibilidad de construir vínculos afectivos en un entorno aparentemente ordinario. Se estrenará en junio en Crunchyroll.

(Rich Girl Caretaker) Saijō no Osewa: Takane no Hana-darake na Meimonkō De

Otro de los títulos anunciados fue Saijō no Osewa, una comedia romántica ambientada en un entorno escolar que gira en torno a la relación entre un joven de origen humilde y una heredera de familia millonaria. Aunque la protagonista es admirada por su inteligencia y elegancia, en la vida cotidiana depende completamente de los demás, lo que genera situaciones de humor y reflexión sobre la desigualdad social y las responsabilidades personales. Llegará a Crunchyroll en julio.

Smoking Behind the Supermarket with You

Dentro de la programación anunciada, Smoking Behind the Supermarket with You representa una propuesta distinta por su tono intimista y su enfoque en la vida adulta. La historia sigue a un oficinista agotado por la rutina laboral que encuentra un momento de tranquilidad al conversar con una trabajadora de supermercado en la parte trasera del establecimiento.

A través de encuentros cotidianos, la serie explora temas como la soledad urbana, el cansancio emocional y la construcción de vínculos inesperados. Su presencia en la programación confirma el interés creciente por historias que se alejan de la acción y se concentran en experiencias humanas reconocibles. Llega en julio a Crunchyroll.

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Un catálogo que revela la amplitud del anime contemporáneo

Más allá de los anuncios individuales, el panel permitió observar una tendencia clara en la programación de Crunchyroll: la coexistencia de narrativas épicas con historias íntimas, de aventuras fantásticas con relatos cotidianos. El anime, que durante décadas fue asociado principalmente con la acción y la fantasía, se presenta hoy como un medio capaz de abordar múltiples géneros y públicos, construyendo una comunidad cultural que se reconoce en estas historias y las convierte en parte de su vida cotidiana.

YC