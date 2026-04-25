La relación entre el público y muchos de los personajes más recordados del entretenimiento contemporáneo se construye, en gran medida, a través de la voz. Antes de conocer el rostro de quien interpreta a un héroe animado, a una protagonista de serie o a un villano memorable, lo que permanece en la memoria colectiva es el timbre, la entonación y la emoción que acompañan cada frase .

En ese sentido, el doblaje mexicano representa una presencia constante en la vida cultural de varias generaciones, convirtiendo la voz en un vehículo de identidad y en un puente entre las historias y quienes las escuchan. Esa dimensión simbólica del oficio fue el eje de la conversación que reunió a reconocidos actores de doblaje durante las actividades organizadas por Crunchyroll en el marco de la CCXP México 2026, de las que EL INFORMADOR formó parte. Actores con amplia trayectoria compartieron en entrevista su experiencia profesional y reflexionaron sobre los desafíos que enfrenta la industria en un momento marcado por la expansión de las plataformas digitales y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Entre las participantes se encontró Isabel Martiñón, reconocida por interpretar a Naruto Uzumaki en la versión latinoamericana del anime “Naruto” y a Ben Tennyson en la serie animada “Ben 10”. La actriz describió su participación en la convención como una oportunidad para dimensionar la magnitud que ha adquirido la industria del entretenimiento vinculada al anime. “Mira, es la primera vez que estoy aquí y ha sido increíble. No me imaginé un evento tan majestuoso y estoy muy feliz de estar aquí, de que me hayan invitado”, expresó.

La actriz Patricia Acevedo, conocida por dar voz a Serena Tsukino en el anime “Sailor Moon”, a Lisa Simpson y a Milk, de “Dragon Ball”, destacó la permanencia del doblaje mexicano como una práctica profesional que ha logrado mantenerse vigente a lo largo de varias décadas. “Yo creo que ha impactado muchísimo y me siento muy afortunada con la gente y con mi trabajo, justamente por eso: porque mi trabajo ha impactado mucho”, señaló.

La conversación permitió reconocer que el doblaje constituye una disciplina que exige constancia y adaptación , especialmente en un entorno donde los formatos de consumo audiovisual cambian con rapidez. En ese contexto, Acevedo también abordó la discusión sobre la regulación del uso de la inteligencia artificial dentro del sector. “Se supone que ya aprobaron una ley en la Cámara de Diputados y en el Senado para defender nuestro trabajo, pero yo no sé qué tanto podamos protegernos de gente fuera de México”, comentó.

Formación y especialización dentro del doblaje

La reflexión sobre la preparación profesional fue retomada por Rossy Aguirre, reconocida por interpretar a Akane Tendo en el anime “Ranma ½” y a personajes en el universo de “Dragon Ball” como Krilin y Bellota en “Las Chicas Superpoderosas”. La actriz subrayó que el doblaje no puede entenderse sin una base sólida en la actuación, por lo que aconsejó a todos los jóvenes que buscan dedicarse a esta disciplina prepararse adecuadamente. “Primero deben tener la vocación de ser actores antes que nada, porque el doblaje es una especialización dentro de la carrera de actuación”, explicó.

Aguirre también se refirió al avance legislativo relacionado con la inteligencia artificial y la protección del trabajo creativo . “Ya es un hecho que no pueden usar nuestra voz ni nuestra imagen sin autorización, especialmente con fines de lucro”, afirmó.

La voz como herramienta de trabajo

El actor Pepe Antonio Macías, conocido por interpretar a James “Sawyer” Ford en la serie “Lost”, a James en “Pokémon”, y a Deadpool y El Capitán América en el Universo Marvel, reflexionó sobre la manera en que la voz se convierte en un elemento central dentro de su oficio. “La verdad es que está padrísimo, porque a eso me dedico. Si me dedico a la voz y me reconocen por eso, significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo”, afirmó.

El actor explicó que la relación con la audiencia se construye a partir de la escucha , una dimensión que distingue al doblaje de otras formas de actuación. “Si la gente reconoce tu voz, quiere decir que el trabajo llegó a ellos y que conectó con lo que estaban viendo”, añadió.

El tema de la inteligencia artificial apareció de manera recurrente durante la conversación, reflejando una preocupación compartida por los profesionales del sector. Los actores coincidieron en que la tecnología forma parte de la evolución de la industria, aunque su uso debe estar regulado. Macías consideró que el avance tecnológico puede integrarse al proceso creativo sin sustituir el trabajo humano.

“Siempre la tecnología ha sido una herramienta. En su momento pasó con el internet y con programas que nos ayudaron a grabar mejor. Estoy seguro de que la inteligencia artificial tendrá alguna utilidad, pero no para sustituirnos”, señaló.

El doblaje mexicano continúa afirmándose como una práctica que trasciende el ámbito técnico y se inserta en la memoria cultural de quienes crecieron escuchando historias en su propio idioma. Las voces que acompañan a personajes emblemáticos no se agotan en la pantalla ni en la duración de una serie o una película; permanecen en la vida cotidiana, en los recuerdos de la infancia y en las referencias compartidas entre distintas generaciones. La conversación sostenida durante las actividades organizadas por Crunchyroll dentro de la CCXP México 2026 permitió reconocer esa continuidad y confirmar que el trabajo de los actores de doblaje sigue siendo una pieza fundamental en la construcción no solo de la cultura, sino también de la memoria .

SV