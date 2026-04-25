Aaron Mercury se pone los guantes de box en Supernova Génesis 2026

El entrenamiento físico, la disciplina cotidiana y la fortaleza mental se han convertido en parte de la rutina del creador de contenido Aaron Mercury, quien se prepara para subir al ring en Supernova Génesis 2026, un espectáculo que reúne a figuras del entorno digital y del entretenimiento en una cartelera que combina deporte, espectáculo y exposición mediática. La segunda edición del proyecto se llevará a cabo el domingo 26 de abril, a las 19:00 horas, en la Arena Ciudad de México, y será transmitida en vivo a través de la plataforma Netflix.

Para Aaron, el proceso de preparación ha representado una experiencia que rebasa el entrenamiento físico y se adentra en un terreno de exigencia emocional. La adaptación a una disciplina deportiva desconocida implicó modificar hábitos, asumir rutinas intensivas y enfrentar el desafío de exponerse ante una audiencia masiva. En encuentro con medios, donde estuvo presente EL INFORMADOR, señaló que el reto principal ha sido sostener la concentración y mantener la estabilidad mental en un entorno donde la presión externa y las expectativas del público son constantes.

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El proyecto se ha posicionado como un formato híbrido que combina el espectáculo con la competencia deportiva, en una dinámica donde creadores de contenido y celebridades se enfrentan en el cuadrilátero después de un periodo de entrenamiento profesional. La primera edición, celebrada en 2025, consolidó el interés del público por este tipo de eventos, lo que motivó la organización de una nueva entrega con mayor producción y una sede de mayor capacidad.

En esta ocasión, la cartelera incluye combates entre figuras reconocidas en redes sociales y el entretenimiento digital. Aaron Mercury se enfrentará a Mario Bautista, en una de las peleas más esperadas del evento. También se contemplan enfrentamientos como Alana Flores contra Samadhi Zendejas, Abraham Flores contra Nando —hermano del creador conocido como Yolo—, Willito contra Lonche, y Milica contra Arigeli.

El carácter mediático del evento implica una exposición constante ante el público y las redes sociales, una situación que ha obligado a Aaron a desarrollar estrategias personales para enfrentar los comentarios externos. La dimensión psicológica del entrenamiento ha sido uno de los aspectos más desafiantes en su preparación, ya que implica enfrentar el cansancio, la frustración y la duda de manera constante durante las sesiones de práctica. En ese contexto, la disciplina se convierte en una herramienta clave para sostener el esfuerzo y mantener el compromiso con el objetivo final.

“Lo más difícil es la parte mental, la pelea interna que tienes contigo mismo. Cuando estás haciendo ejercicio y dices ‘ya no puedo’, es ahí donde tu mente o te ayuda o te derrumba. Mientras vas superando obstáculos y demostrándote que sí puedes, te sientes mejor y más fuerte” , afirma Aaron Mercury.

Más allá del espectáculo, el creador destaca que la experiencia le ha dejado aprendizajes personales que trascienden el ámbito deportivo. El proceso de entrenamiento le ha permitido descubrir límites físicos y emocionales que antes no había explorado, así como desarrollar una disciplina que se refleja en su vida cotidiana.

“Yo jamás me imaginé boxeando, jamás me imaginé preparándome para una pelea. Pero cuando te atreves a hacer algo, por más lejano que parezca, desbloqueas nuevas capacidades en tu vida y en tu forma de ser. El límite lo pones tú” , asegura Aaron Mercury.

La motivación para participar en Supernova Génesis 2026 también responde a su deseo de experimentar situaciones nuevas y asumir desafíos que rompen con la rutina habitual de la creación de contenido digital.

El evento contará además con la participación del creador digital Juan Guarnizo, quien fungirá como conductor de la velada, así como con la presentación musical del cantante Carin León, cuya intervención formará parte del espectáculo previo a los combates principales.

La expectativa en torno a la función ha crecido conforme se acerca la fecha del combate, especialmente entre los seguidores de Aaron, quienes han acompañado su proceso de entrenamiento a través de redes sociales. La combinación de entretenimiento, deporte y transmisión digital ha consolidado este formato como uno de los eventos más comentados dentro del ámbito del espectáculo en línea.

En este escenario, Supernova Génesis 2026 se perfila como una jornada que reúne competencia deportiva y espectáculo mediático en un mismo espacio, donde Aaron Mercury pondrá a prueba su resistencia física y su capacidad emocional frente a una audiencia que seguirá el desarrollo del combate desde distintos puntos del país y del mundo.

YC