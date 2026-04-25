Filtran qué atleta será eliminado de Exatlón México este 26 de abril

¡Hola, fanáticos del deporte y la adrenalina! Este domingo 26 de abril, las paradisíacas playas de República Dominicana se preparan para albergar una de las despedidas más dolorosas y sorpresivas de la actual temporada. La tensión está al máximo nivel en Exatlón México, pues el temido duelo de eliminación promete dejarnos al borde del asiento con un desenlace que absolutamente nadie veía venir en la competencia más exigente de la televisión deportiva.

Un giro inesperado en los spoilers de eliminación de Exatlón México para este domingo 26 de abril

¿Qué fue lo que pasó exactamente? Durante toda la semana, los rumores y las diversas filtraciones en redes sociales apuntaban fuertemente a que Katia Gallegos sería la atleta que empacaría sus maletas. Sin embargo, los spoilers más recientes y confiables del medio han dado un giro radical de último minuto, confirmando que será otra figura clave del Equipo Azul quien dirá el adiós definitivo al exitoso reality show Exatlón México, conducido magistralmente por Antonio Rosique.

¡Así es! La atleta eliminada este fin de semana podría ser nada más y nada menos que la talentosa Valery Carranza . La destacada jugadora de flag football, quien se había ganado el corazón de miles de televidentes por su innegable garra y liderazgo, puede que no logre superar el circuito decisivo. Esta noticia ha caído como un auténtico balde de agua fría para los fieles seguidores celestes, quienes consideraban a Valery como una pieza fundamental e insustituible para llegar a la gran final.

¿Por qué la salida de Valery Carranza impactará al Equipo Azul de Exatlón México?

La inminente salida de Valery representa un golpe durísimo para la escuadra azu l, que ya venía arrastrando el evidente desgaste físico y mental de las últimas semanas de competencia. Perder a una competidora tan sólida no solo afecta el rendimiento directo en los próximos circuitos, sino que también merma significativamente el ánimo del equipo frente a unos rivales que, sin duda, aprovecharán cualquier debilidad para tomar la delantera en esta recta final del popular programa de TV Azteca.

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¿Cómo se llegó a este dramático punto? La competencia ha elevado su nivel de exigencia a topes históricos, presentando circuitos verdaderamente agotadores que no perdonan el más mínimo error de los participantes; según las predicciones en redes sociales, Valery podría estar cerca de convertirse en la eliminada 28 de la temporada 2026 debido a un duelo bastante complicado.

¿Donde y a qué hora ver Exatlón México 2026?

Te invitamos a encender tu televisor este domingo en punto de las 20:00 horas a través de Azteca UNO para no perderte ni un solo minuto de Exatlón México 2026, el reality show de TV Azteca que se convirtió en un exitazo gracias a su combinación de dinámicas, deporte, adrenalina y chisme.

JM