El tráfico al conducir se ha convertido en uno de los factores cotidianos que más estrés genera en las personas, especialmente en ciudades con una alta concentración de vehículos como lo es Zapopan. Pasar largos periodos frente al volante, avanzar a paso lento o quedar detenido durante varios minutos provoca una sensación de pérdida de tiempo que puede afectar el estado de ánimo y el rendimiento durante el día.

Ya sea que coduzcas o seas pasajero, estar atrapado en un embotellamiento suele provocar frustración, cansancio mental e incluso irritabilidad, especialmente cuando el tráfico interfiere con horarios laborales, escolares o compromisos personales.

La música suele ser una gran compañera. Con la enorme variedad de géneros, artistas y álbumes disponibles actualmente en las plataformas digitales, bastan unos cuantos clics para encontrar la canción perfecta para cada momento. No es extraño que millones de personas alrededor del mundo recurran a este arte para amenizar sus actividades diarias, desde las tareas del hogar hasta el ejercicio o los trayectos en automóvil.

Entre los hábitos más comunes está escuchar música mientras se estudia o se trabaja, pero incluso puedes escuchar un buen podcast si te encuentras atrapado en el tráfico. Para muchos, cada pista funciona como un apoyo que ayuda a mantener la concentración y hace más llevadera la jornada.

Si eres de quienes se estresan o aburren en sobremanera cuando estás atrapado en el tráfico, estás en el lugar indicado. A continuación te compartimos tres podcast y playlist ideales disponibles en Spotify, pensadas para relajarte, desestresarte y pasar el rato de la forma más amena.

Podcast de Spotify para distraerte

Playlist de Spotify para relajarte

