Gracias a las constantes súplicas de los fanáticos de Los Juegos del Hambre, The Hollywood Reporter informó que los creadores de la saga han tomado la decisión de traer a Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson a la precuela , en la que volverán a interpretar sus icónicos papeles de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Amanecer en la Cosecha, la precuela de la franquicia basada en las novelas escritas por Suzanne Collins, llegará a cines a finales del 2026 en el mes de noviembre. Esta película gira en torno a los juegos protagonizados por Haymitch Abernathy, mentor de Katniss y Peeta. Asimismo, la mayor parte del filme ha sido grabado en Asturias.

Katniss y Peeta regresan en precuela de Los Juegos del Hambre

A pesar de que todavía no hay mucha información al respecto, todo apunta a que Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson aparecerán en otro lugar indeterminado.

Amanecer en la Cosecha , es la segunda precuela de la franquicia, justo después de Balada de Pájaros Cantores y Serpientes, estrenada en 2023. La trama de la nueva entrega ocurre 24 años antes de Los Juegos del Hambre (de la trilogía original), en donde podremos ser testigos de lo que ocurrió en los juegos de Haymitch.

Por otro lado, Jennifer y Josh no serán los únicos actores reconocidos en aparecer en la nueva película, pues Ralph Fiennes, actor conocido por interpretar a Lord Voldemort en Harry Potter, dará vida al temible Presidente Snow en su versión adulta.

Aún no se sabe qué papeles desempeñarán los entrañables personajes de las películas originales dentro de esta precuela. Lo cierto es que las expectativas están cada vez más altas para los fanáticos de la franquicia y del público en general.

