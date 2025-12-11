Supergirl , la nueva película de DC Studios, lanza su primer teaser oficial en el que veremos las primeras imágenes de la la nueva versón de la super heroína.

La noticia del lanzamiento fue compartida a través de las redes sociales de la película. Supergirl se estrenará en cines el próximo 26 de junio de 2026 y también estará disponible en la experiencia IMAX.

Asimismo, se presentó un vistazo del nuevo póster, donde la australiana, Milly Alcock, conocida por interpretar la versión joven de Rhaenyra Targaryen en House of the Dragon, encarna a la superhéroe Kara Zor-El.

En la imagen Kara aparece de perfil, con lentes cafés y una pose desafiante. El póster incluye el lema: "Verdad. Justicia. Lo que sea" , que refleja la actitud audaz de esta nueva versión de la heroína.

DC Studios también compartió el enlace para ver el adelanto a partir de las 10:59 a.m.

¿De qué trata Supergirl?

La película, que pertenece al universo de James Gunn, sigue a Kara Zor-El, quien en su cumpleaños 21 se embarca en un viaje que la lleva a una aventura junto a una niña alienígena, cuyo padre fue asesinado y ahora busca venganza.

Junto a Milly Alcock, el reparto incluye a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa.

La dirección de la producción está a cargo de los jefes de DC Studios, Peter Safran y James Gunn , mientras que la producción ejecutiva corre a cargo de Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.

La historia se inspira en los personajes de DC creados por Jerry Siegel y Joe Shuster.

AL