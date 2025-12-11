Cinemex se luce este jueves 11 de diciembre con un clásico de Navidad que vuelve a los cines

Disfruta de las fiestas decembrinas de la mejor manera: asiste a Cinemex a ver un clásico navideño inolvidable. No esperes más para que el espíritu de la Navidad llegue a ti.

¿Qué mejor manera de tener una tarde de jueves en el cine? Ve con tu persona favorita y disfruta de un clásico con más de 20 años encendiendo nuestro espíritu navideño: “El Grinch”, una película que, pese al paso del tiempo, sigue siendo la favorita de muchas personas. Aquí te compartimos los detalles para disfrutar de esta cinta en Cinemex.

"El Grinch" en Cinemex este 11 de diciembre

La película “El Grinch” estará disponible a partir de este 11 de diciembre en diferentes salas de Cinemex y contará con una variedad de horarios a los que podrás asistir. La proyección estará disponible durante la temporada navideña; te recomendamos adquirir tus boletos lo antes posible, ya que, al tratarse de un reestreno de carácter limitado, la venta de boletaje podría agotarse rápido.

Para adquirir tus boletos y las salas de cine del reestreno ingresa aquí.

¿De qué trata la película “El Grinch”?

El Grinch es una película con temática navideña que cuenta la historia de una criatura verde y amargada que odia la Navidad y vive aislada. Molesto por la alegría y el entusiasmo con el que los habitantes de Villa Quién celebran la Navidad, el Grinch decide arruinarles la festividad robando todos sus adornos, regalos y comida navideña.

Sin embargo, su plan da un giro de 180 grados cuando conoce a "Cindy Lou Quién", una niña curiosa y bondadosa que, sin planearlo, le demuestra que el verdadero espíritu navideño no está en los objetos, sino en la convivencia, la empatía y el amor entre las personas.

La enseñanza de esta película es sobre la importancia de la generosidad, la comunidad y la capacidad de cambiar incluso a quienes son más fríos, tal es el caso del Grinch.

