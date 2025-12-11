Este jueves 11 de diciembre Netflix tiene nuevos contenidos en su programación de diciembre, que seguramente interesarán a sus suscriptores. Conoce de qué trata cada uno y elige el mejor para tu tiempo de ocio, prepara tus snacks favoritos y disfruta desde el confort de tu casa.

Fuera de foco. ESPECIAL/NETFLIX.

Fuera de foco

Es una película de comedia y drama que ya está disponible en Netflix. Justo cuando consigue un prestigioso papel, un famoso actor pierde sus habilidades para la actuación y emprende un viaje de autodescubrimiento en medio de la presión pública.

Regreso al pueblo. ESPECIAL/NETFLIX.

Regreso al pueblo

Es una serie de drama y thriller que a partir de hoy se puede ver en Netflix. La moral y las relaciones de un grupo de amigos con dificultades económicas son puestas a prueba cuando encuentran una fortuna robada en su ciudad natal.

Tomb Rider: La leyenda de Lara Croft, temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Tomb Rider: La leyenda de Lara Croft, temporada 2

Es una serie de animación de aventura y acción que estrena su segunda temporada en Netflix. La trama retoma la historia de la exitosa trilogía de videojuegos Survivor de Tomb Raider y traza el siguiente capítulo de la heroína trotamundos como la icónica aventurera. Más de 25 años después de su aparición en el primer videojuego, Lara Croft sigue adentrándose en misterios antiguos y desentrañando verdades perdidas en impresionantes y peligrosos destinos.

Hombre vs. Bebé

Es una serie de comedia que ya se puede ver en Netflix. Luego de que un molesto insecto saboteara su tarea como cuidador de una mansión supertecnológica, Trevor Bingley buscó un puesto menos estresante: Conserje de una escuela. Pero poco duró la tranquilidad. Tras aceptar una lucrativa oferta de trabajo de cuidado de casas durante Navidad, Trevor se encuentra en un aprieto: El último día de clase nadie vino a retirar al Niño Jesús del pesebre de la escuela, quien ahora se convierte en su pequeño e inesperado compañero.

