"Súper Mario Galaxy": La trágica y triste historia de Rosalina que no está en la película

El reciente éxito en taquilla de la cinta inspirada en el universo de Nintendo “Super Mario Galaxy: la película” no solo ha reavivado el interés por sus personajes más emblemáticos, sino que también ha generado conversación entre los seguidores más fiele, en particular, uno de los aspectos que más ha dado de qué hablar está relacionado con un personaje cuya historia original había destacado por su carga emocional.

El fenómeno en las salas de “Super Mario Galaxy: la película” impulsó nuevamente la popularidad de Rosalina, aunque no sin polémica. La versión cinematográfica introduce modificaciones importantes en su origen, lo que ha provocado reacciones divididas entre quienes conocen a fondo su historia en los videojuegos.

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Esta es la historia de Rosalina que no sale en “Super Mario Galaxy: la película”

En Super Mario Galaxy, el pasado del personaje se revela a través de un libro de cuentos que el jugador descubre progresivamente. Ahí se muestra a Rosalina como una niña que vivía en la Tierra junto a su familia, hasta que su destino cambia al encontrar a un pequeño Luma perdido. Movida por la empatía, decide ayudarlo, iniciando un viaje que la llevaría lejos de su hogar.

Con el paso del tiempo, su travesía se transforma en una experiencia profundamente emocional. Rosalina encuentra a más criaturas como el Luma y forma con ellas una nueva familia en el espacio. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes ocurre cuando descubre, a través de un sueño, la muerte de su madre, lo que marca un punto de quiebre en su historia.

A partir de entonces, deja atrás su vida en la Tierra y asume un nuevo papel como protectora de los Lumas desde el Observatorio Cometa, convirtiéndose en una figura maternal. Su historia aborda temas como la pérdida, el duelo y la reconstrucción emocional, elementos poco comunes dentro de la franquicia.

En contraste, la adaptación cinematográfica opta por una versión más simplificada del personaje, probablemente con la intención de conectar con un público más amplio. No obstante, esta decisión dejó fuera uno de los aspectos más valorados por los fans, quienes consideran que se perdió parte de la profundidad que hacía única a Rosalina .

Tras el estreno, las redes sociales se llenaron de referencias al relato original, con fragmentos del videojuego y análisis que han impulsado una renovada conversación en torno al personaje, consolidándolo como uno de los más complejos dentro del universo de Mario.

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NA