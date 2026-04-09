Imelda Garza Tuñón sorprendió a sus seguidores al escribir un mensaje a propósito del aniversario luctuoso de Julián Figueroa. A través de palabras de gratitud y amor, "Ime" se dijo dichosa de compartir un hijo, el pequeño José Julián, con el cantante y, como medida de precaución ante el odio en redes, optó por desactivar los comentarios de la publicación.

Este jueves 09 de abril del 2026 se cumplen tres años de la inesperada y trágica muerte de Julián Figueroa ; su partida ha estado marcada de controversias, especulaciones y un proceso legal que mantiene confrontadas las dos mujeres de su vida: su madre, Maribel Guardia y su esposa y madre de su único hijo, Imelda Garza Tuñón.

¿Cómo recordaron a Julián Figueroa a 3 años de su muerte?

Fue Maribel Guardia la primera en recurrir a las redes para recordar la memoria de su hij o, con una frase que causó la emotividad de sus seguidores debido al dolor que connotaba.

Sus hermanos Zarelea y José Manuel Figueroa también dedicaron palabras para el joven fallecido a sus 27 años.

Por su parte, Imelda Garza Tuñón también se unió a los mensajes dedicados a Julián , aunque ella esperó algunas horas antes de recurrir a sus cuentas para hablar del tema pues, como explicó, prefiere vivir su duelo y la reflexión de fechas importantes de forma privada.

¿Qué mensaje le dedicó Imelda Garza Tuñón a Julián Figueroa?

"No me gusta publicar cosas en este tipo de días, porque siento que deberían de quedar sólo para quienes los vivimos", comienza su mensaje.

Motivada por sus seguidores, que quieren que sea más abierta y comparta algunos momentos que la unieron a Julián, decidió escribir unas palabras en las que se dirigía a su esposo, recordando la última etapa que compartieron cuando, pese a los problemas en su relación, estaban dispuestos a trabajar en sus diferencias.

"Entiendo que el público también fue parte de nuestra historia, esta foto fue a pocos meses de su partida, cuando creíamos que todo iba a estar bien, sin idea de lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina, ni los problemas que se desatarían a raíz de tu ausencia", reconoció.

La joven puntualizó en el hecho de que junto a Julián concibió al más grande tesoro de su vida, a su hijo.

"Muchas gracias por hacerme parte de una tercera parte de tu vida y gracias por un capítulo importante en la mía, gracias por ser el papá de José Julián, gracias por todo el aprendizaje y gracias seguir cuidado de tu familia, siempre te vamos a extrañar y tu corazón se queda para la eternidad con tu hijo, donde siempre estuvo desde que nació".

Con la promesa de que seguirá cuidado del pequeño José Julián, Imelda Garza también explicó que desactivaría los comentarios de la publicación para evitar faltas de respeto.

JM

